Δύο άκυρα ο Γκούτορμσεν και ο Μάρσαλ

Άλλη μια προσπάθεια και για τους δύο και μετά πάει… φουλ για μετάλλιο ο Μανόλο!

Η βαθμολογία αυτή τη στιγμή στο επί κοντώ

Πέρασε και τα 6.05 ο ΜΑΝΟΛΟ!

Ο Έλληνας αθλητής γνωρίζει πως ο Αυστραλός Μάρσαλ πιθανότατα θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στα 6,05 μ., αφού η κορυφαία του επίδοση είναι στα 6,00 μ. Αυτό του δίνει την ευκαιρία να ανέβει στη δεύτερη θέση. Από εκεί και πέρα, θα περιμένει ένα πιθανό λάθος από τον Ντουπλάντις – που αγωνίζεται πριν από τον Καραλή – ώστε να διεκδικήσει ακόμη και την πρωτιά.

Εκπληκτικός Καραλής πάνω από τα 6.00μ και συνεχίζει!

Ο Έλληνας πέρασε με τη 2η προσπάθεια το ύψος και παραμένει τρίτος πίσω από τους Ντουπλάντις και Μάρσαλ Το άλμα του Μάρσαλ για τα 6μ

Ακολούθησε ο Μανόλο τον Ντουπλάντις στα 5.85μ

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν κορυφώνεται, με τον τελικό του άλματος επί κοντώ να συγκεντρώνει τα βλέμματα και να έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον.

Στον αγώνα ξεχωρίζει η παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει τον κορυφαίο του αγωνίσματος, Μόντο Ντουπλάντις. Ο Σουηδός πρωταθλητής βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας πρόσφατα καταρρίψει για 15η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6,31 μ. στο μίτινγκ της Ουψάλας.

Από την άλλη πλευρά, ο Καραλής προέρχεται από σπουδαία επίδοση, καθώς με το άλμα στα 6,17 μ. που σημείωσε στην Παιανία κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ και συγκαταλέγεται πλέον στην ελίτ των κορυφαίων επικοντιστών.

Συνολικά, στον τελικό συμμετέχουν 12 αθλητές, με τους πέντε από αυτούς να έχουν ξεπεράσει φέτος τα 6 μέτρα, κάτι που προμηνύει υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Ο Ντουπλάντις στοχεύει στην τέταρτη συνεχόμενη κατάκτηση χρυσού μεταλλίου στη διοργάνωση, όπου έχει και το ρεκόρ αγώνων με 6,20 μ. από το Βελιγράδι το 2022. Ο Καραλής, από την πλευρά του, διεκδικεί μια θέση στο βάθρο, που θα αποτελέσει το έβδομο μετάλλιό του σε μεγάλες διοργανώσεις από το 2023 και έπειτα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έλληνας αθλητής έχει ήδη σημαντικές διακρίσεις, με τρίτη θέση στη Γλασκώβη το 2024 και δεύτερη στη Ναντζίνγκ, όπου είχε περάσει τα 6,05 μ., πίσω από τον Ντουπλάντις, ενώ την τριάδα είχε συμπληρώσει ο Κρις Νίλσεν.

Στον τελικό συμμετέχουν επίσης οι Νορβηγοί αδελφοί Σόντρε και Σίμεν Γκουτόρμσεν, με επιδόσεις 6,06 μ. και 5,80 μ. αντίστοιχα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για τη μάχη των μεταλλίων.