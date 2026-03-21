Η Ιταλίδα ποδηλάτισσα Ντέμπορα Σιλβέστρι υπέστη σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια του γυναικείου αγώνα ποδηλασίας Μιλάνο – Σαν Ρέμο το Σάββατο 21 Μαρτίου. Η αθλήτρια, προσπαθώντας να αποφύγει μια καραμπόλα που προκλήθηκε από συγκρούσεις άλλων αθλητριών, έπεσε πάνω σε ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Σιλβέστρι είχε τις αισθήσεις της κατά τη μεταφορά της.

Η καραμπόλα συνέβη κατά την κατάβαση του δρόμου Cipressa, όταν αρκετές αθλήτριες, μεταξύ τους και φαβορί για την πρώτη θέση, συγκρούστηκαν. Παρότι κάποιες κατάφεραν να αποφύγουν το περιστατικό, η Σιλβέστρι δεν είχε την ίδια τύχη και έπεσε από μεγάλο ύψος. Ορισμένες αθλήτριες συνέχισαν τον αγώνα, ενώ άλλες αποσύρθηκαν για ιατρικές εξετάσεις.