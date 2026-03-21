Ο Αθηναϊκός ολοκλήρωσε με επιτυχία τη σειρά απέναντι στον Παναθλητικό, επικρατώντας εκτός έδρας με 79-73 και «σφραγίζοντας» την πρόκριση στους τελικούς της Α1 Γυναικών με συνολικό σκορ 4-0. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, με τις «πράσινες» να έχουν προβάδισμα 3-0.

Κορυφαία για τον Αθηναϊκό ήταν η Παρκς, που σημείωσε 13 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ, ενώ συνέβαλε και δημιουργικά με 3 ασίστ. Σημαντική ήταν και η παρουσία της Πρινς με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Για τον Παναθλητικό, ξεχώρισαν η Κάρτερ με 21 πόντους και 13 ριμπάουντ, καθώς και η Άνταμς που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 22 πόντους και επίσης 13 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 37-47, 56-65, 73-79

Παναθλητικός (Καμπούρης): Άνταμς 22(3), Μάντζου, Αυτζή 9(3), Παντώτη, Βασιλείου, Κάρτερ 21, Γκέλντοφ 2, Λόβιλ 19(5).

Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτζα 9(1), Τσινέκε 14, Σταμάτη, Παυλοπούλου 5(1), Λούκα 4, Τάντιτς 1, Πρινς 15(3), Παρκς 12(2), Ανίγκουε 11, Χρίστοβα 7(1).