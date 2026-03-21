Στην ελληνική αγορά κατέφθασε το ανανεωμένο Peugeot 308, μοντέλο που οι αγοραστές μπορούν να το επιλέξουν σε δύο εκδόσεις αμαξωμάτων χάτσμπακτ και station wagon, με τέσσερις επιλογές κινητήρων – ηλεκτρικό, plug-in υβριδικό, υβριδικό και diesel – και ισάριθμες εκδόσεις εξοπλισμού.

Το δημοφιλές μοντέλο φέρει το νέο Peugeot i-Cockpit που περιλαμβάνει συμπαγές και γρήγορο τιμόνι, ψηφιακό πίνακα οργάνων, κεντρική οθόνη αφής 10″ κ.ά. Είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης στα 24.900 ευρώ (και αφορά την ντίζελ).

Η Peugeot συνεχίζει να προσφέρει το δοκιμασμένο τετρακύλινδρο diesel 1.5 λίτρων BlueHDi 130 hp. Σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο EAT-8 σχέσεων, αποτελεί ιδανική επιλογή για εντατική χρήση και μεγάλες χιλιομετρικές καλύψεις, προσφέροντας υψηλή οικονομία καυσίμου και ομαλή λειτουργία.

Τιμές νέου Peugeot 308

308 1.5 BlueHDi 130 EAT8 Style από 24.900€*

308 1.2 Hybrid 145 e-DCS6 Style από 25.900€*

308 1.6 PHEV 195 hp e-DCS7 Style Plus από 39.400€

308 E-308 156hp Allure από 34.500€**

308 SW 1.5 BlueHDi 130 EAT8 Style από 26.100€*

308 SW 1.2 Hybrid 145 e-DCS6 Style από 26.900€*

308 SW 1.6 PHEV 195 hp e-DCS7 Style Plus από 40.400€

308 SW E-308 156hp Allure από 35.500€**

*Με προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος

** Με προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος & επιδότηση προγράμματος ΚΗ3