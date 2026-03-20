Και όλα καταλήγουν… στο γκολ για τον Μιχάλη Γρηγορίου.

Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε στη Nova για την επερχόμενη αναμέτρηση κόντρα στον ΟΦΗ και δεν γινόταν να μην σταθεί στην κουβέντα που γύρω από την αναποτελεσματικότητα του Άρη στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Ο 52χρονος περιμένει περισσότερα από τους ποδοσφαιριστές του, ποντάροντας στην βελτίωση την οποία όπως σημείωσε παρουσιάζει η ομάδα στα τελευταία παιχνίδια.

Ο αγώνας αυτός μεταξύ του Άρη και του ΟΦΗ προσομοιάζει με τελικό. Ο Μιχάλης Γρηγορίου σχολίασε σχετικά: «Είναι ένα ακόμη πολύ σημαντικό παιχνίδι, όσον αφορά στην επίτευξη του πρώτου μας στόχου, που είναι η συμμετοχή μας στα πλέι οφ του γκρουπ 5-8. Θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα, η οποία βρίσκεται σε πολύ καλή ψυχολογική διάθεση. Είναι ανεβασμένη τους τελευταίους μήνες, ενώ θα αγωνιστεί και στον τελικό του Κυπέλλου. Πρέπει να δούμε τη δική μας ομάδα. Θέλουμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Μετά ακολουθεί η διακοπή, την οποία περιμένω για να εργαστούμε με τους παίκτες και να δώσουμε στην ομάδα την αγωνιστική ταυτότητα που εγώ επιθυμώ».

Ερωτώμενος ο προπονητής του Άρη ποια εικόνα περιμένει ότι θα έχει το παιχνίδι, απάντησε: «Και οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν τη νίκη. Ο ΟΦΗ περιμένει πολύ καλή επιθετική γραμμή. Έχουμε κάνει την ανάλυσή μας, εντοπίζοντας τα δυνατά σημεία του ΟΦΗ, αλλά και τις αδυναμίες του. Πιστεύω ότι οι παίκτες μας στον αγωνιστικό χώρο θα επικεντρώσουν αυτά που έχουμε πει στις προπονήσεις ότι πρέπει να κάνουμε, ώστε να φτάσουμε στη νίκη, που είναι το ζητούμενο για εμάς».

Σε ό,τι αφορά αυτά που περιμένει να δει από τους παίκτες του στον αγωνιστικό χώρο σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, είπε: «Αρχικά, περιμένω να υπάρχει το απαραίτητο πάθος και η απαραίτητη αγωνιστικότητα! Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να έχουμε σε όλα τα παιχνίδια μας. Πολύ περισσότερο, όταν αγωνιζόμαστε στο γήπεδό μας, μπροστά στο κοινό μας. Θα προσπαθήσουμε να επιβάλουμε τον δικό μας ρυθμό, να βρούμε τις ευκαιρίες που χρειαζόμαστε, οι οποίες θέλουμε να είναι αυξημένες σε σχέση με προηγούμενους αγώνες, για να μπορέσουμε να σκοράρουμε και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Και μιας κι έκανε λόγο περί σκοραρίσματος, ρωτήθηκε σχετικά, αν πιστεύει ότι η ομάδα του θα βρει λύση σε αυτόν τον γρίφο στον ερχόμενο αγώνα. Τόνισε, βάζοντας στη συζήτηση τον παράγοντα… κόκκινη κάρτα: «Προσπαθούμε να βρούμε λύση σε αυτόν τον τομέα. Αν δούμε τα στατιστικά, από αγώνα σε αγώνα παρουσιάζουμε μια καλύτερη εικόνα. Στους αγώνες που είμαι εγώ στην ομάδα αυτό συμβαίνει. Με τον Παναθηναϊκό, ιδιαίτερα με τον Ατρόμητο, ακόμη και με τον Πανσερραϊκό, κάναμε πράγματα στην επίθεση. Πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια για μεγάλα χρονικά διαστήματα παίζαμε με παίκτη λιγότερο. Αυτό έκανε πιο δύσκολο το έργο μας στην παραγωγή ευκαιριών και στην εφαρμογή αυτών που δοκιμάζουμε στις προπονήσεις όλη την εβδομάδα. Ευελπιστώ ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε πάλι μία τέτοια συνθήκη, να παίξουμε με παίκτη λιγότερο, ώστε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες σε τέτοιο βαθμό, που να σκοράρουμε».