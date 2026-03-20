Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση νωρίς το πρωί στις αγορές της Ασίας, λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού του Ισραήλ, κατά την οποία ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ιράν «αποδεκατίζεται» και ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει «πιο γρήγορα» από ό,τι αναμένεται.

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας υποχωρούσε κατά 2,55%, διαμορφούμενη στα 105,88 δολάρια περίπου στις 03:40 (ώρα Ελλάδας). Την προηγουμένη είχε αγγίξει επίπεδα κοντά στα 120 δολάρια.

Αντίστοιχα, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς WTI σημείωνε πτώση 2,46%, φτάνοντας στα 93,20 δολάρια το βαρέλι.

Οι δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού φαίνεται πως «ηρέμησαν» τις αγορές, όπως ανέφερε σε σημείωμά του ο Στίβεν Ίνες της SPI Asset Management, την ώρα που ο πόλεμος, στην 20ή ημέρα του, εξακολουθεί να μαίνεται.