Η τιμή του πετρελαίου σημείωσε έντονη άνοδο σήμερα, με το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) να ξεπερνά για λίγο τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η αύξηση άνω του 5% αποδόθηκε στις ανησυχίες για την προμήθεια πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επηρέασαν και τις αγορές των ΗΠΑ, προτού η ανοδική πορεία επιβραδυνθεί.

Περί τις 18:05 ώρα Ελλάδας, η τιμή του WTI για παράδοση Απριλίου ενισχυόταν κατά 2,29%, φτάνοντας τα 98,53 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Αντίστοιχα, το Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας για παράδοση Μαΐου κατέγραψε αύξηση 2,01%, διαμορφούμενο στα 109,54 δολάρια το βαρέλι.