Μέχρι σήμερα, η κληρονομιά ενός παλιού οικογενειακού ακινήτου κατέληγε συχνά σε εφιάλτη. Αν ένας από τους κληρονόμους ήθελε να το κρατήσει και οι υπόλοιποι να το πουλήσουν ή αν απλώς δεν συμφωνούσαν, η μοναδική κατάληξη ήταν τα δικαστήρια, οι πολυετείς αντιδικίες και, τελικά, ο πλειστηριασμός. Το αποτέλεσμα; Το σπίτι κατέληγε σε ξένα χέρια, συχνά σε τιμή πολύ χαμηλότερη της πραγματικής του αξίας.

Το νέο κληρονομικό νομοσχέδιο έρχεται να αλλάξει αυτό ακριβώς το σκηνικό, δίνοντας προτεραιότητα στην αξιοποίηση και όχι στην απαξίωση της περιουσίας.

Τέρμα στο «σφυρί» – Ναι στην εξαγορά

Η μεγάλη ανατροπή βρίσκεται στο δικαίωμα εξαγοράς. Πλέον, ο συγκληρονόμος που πραγματικά ενδιαφέρεται για το ακίνητο, είτε για να το κατοικήσει, να το ανακαινίσει ή να το εκμεταλλευτεί, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να του επιδικαστεί ολόκληρο το ακίνητο.

Πώς λειτουργεί αυτό; Αντί το δικαστήριο να διατάξει πλειστηριασμό, όπου υπάρχει περίπτωση το ακίνητο να «χαθεί», δίνει τη δυνατότητα στον έναν κληρονόμο να εξαγοράσει τα μερίδια των υπολοίπων καταβάλλοντάς τους το αντίτιμο σε μετρητά, με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία.

Έτσι:

-Το ακίνητο μένει στην οικογένεια.

-Οι υπόλοιποι κληρονόμοι λαμβάνουν άμεσα το μερίδιό τους σε ρευστό.

-Αποφεύγεται η οικονομική ζημία ενός απρόβλεπτου πλειστηριασμού.

Η «Νόμιμη Μοίρα» γίνεται μετρητά

Ένα ακόμη «κλειδί» που ξεκλειδώνει τις παγωμένες περιουσίες είναι η αλλαγή της φύσης της νόμιμης μοίρας. Για πρώτη φορά μετά από 80 χρόνια, η νόμιμη μοίρα μετατρέπεται από δικαίωμα επί του πράγματος σε χρηματική αξίωση.

Αυτό σημαίνει ότι αν ο παππούς ή ο γονέας αφήσει με τη διαθήκη του το σπίτι ή την επιχείρηση σε ένα συγκεκριμένο παιδί, π.χ. επειδή αυτό τη δουλεύει ή επειδή αυτό μένει εκεί, τα υπόλοιπα παιδιά δεν γίνονται αναγκαστικά «συνιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου». Μπορούν να αξιώσουν τη νόμιμη μοίρα τους σε χρήμα. Έτσι, αποφεύγονται οι «ακούσιες συνιδιοκτησίες» που αποτελούν τη νούμερο ένα πηγή οικογενειακών καυγάδων.

Ψηφιακή θωράκιση

Για να μην υπάρχει αμφισβήτηση, η όλη διαδικασία πλαισιώνεται από την ψηφιακή πλατφόρμα δημοσίευσης διαθηκών. Οι πολίτες μπορούν πλέον να βλέπουν αν υπάρχει διαθήκη και να παίρνουν πιστοποιητικά σε λίγες μέρες, βάζοντας τέλος στις «χαμένες» ή πλαστές διαθήκες που εμφάνιζαν επιτήδειοι μετά τον θάνατο του διαθέτη.