Ο αντιπρόεδρος του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), Χουσεΐν Γιαϊμάν, αναφέρθηκε στις αμυντικές κινήσεις της Ελλάδας στο Αιγαίο, με αφορμή τις εξελίξεις που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Τούρκος αξιωματούχος εξέφρασε την αντίθεσή του στην ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των ελληνικών νησιών.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην επαρχία Οσμανιγιέ της κεντρικής Τουρκίας, ο Γιαϊμάν τόνισε: «Αν εξοπλίζετε αυτά τα νησιά εναντίον της Τουρκίας, αυτά τα όπλα δεν είναι αρκετά για την Τουρκία. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα απέναντι στην ενότητα και την αλληλεγγύη του τουρκικού έθνους.

Μην κυνηγάτε άπιαστα όνειρα… Θέλουν να μετατρέψουν το Αιγαίο από θάλασσα ειρήνης σε κάτι άλλο. Εμείς δεν το εγκρίνουμε σε καμία περίπτωση, δεν το θεωρούμε σωστό. Η στάση του προέδρου μας στο θέμα αυτό είναι σαφής και το έχει δηλώσει στον Έλληνα πρωθυπουργό ότι η διπλωματία πρέπει πάντα να αποτελεί προτεραιότητα».