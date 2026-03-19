Η Ευρώπη «δεν μπορεί να αναλάβει το ρίσκο» να βιώσει ξανά ένα μεταναστευτικό κύμα όπως εκείνο του 2015-16 εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησαν οι πρωθυπουργοί της Δανίας και της Ιταλίας. Οι δύο ηγέτιδες ζητούν ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα για την αποτροπή μιας νέας κρίσης.

«Δεν μπορούμε να διατρέξουμε τον κίνδυνο να δούμε να αναπαράγονται οι ροές προσφύγων και μεταναστών προς την ΕΕ, όπως τις γνωρίσαμε το 2015-16», αναφέρουν η Μέτε Φρεντέρικσεν και η Τζόρτζια Μελόνι σε κοινή επιστολή τους, με ημερομηνία 18 Μαρτίου, που απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Κατά τη μεταναστευτική κρίση του 2015, εκατοντάδες χιλιάδες Σύροι πρόσφυγες έφτασαν στην Ευρώπη. Τότε είχαν καταγραφεί περίπου 1,3 εκατομμύριο αιτούντες άσυλο, γεγονός που προκάλεσε έντονη πολιτική και κοινωνική αναστάτωση στην ΕΕ.

«Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε όχι μόνο ανθρωπιστική καταστροφή για τους ανθρώπους που πλήττονται ευθέως, αλλά θα υπήρχε και ο κίνδυνος να πληγεί η ασφάλεια και η συνοχή της Ένωσής μας», επισημαίνουν οι δύο πρωθυπουργοί, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση δράση.

Έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια και ενίσχυση συνόρων

Η Φρεντέρικσεν και η Μελόνι κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 458 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος είναι να περιοριστούν οι μετακινήσεις πληθυσμού προς την ΕΕ και να στηριχθούν οι χώρες προέλευσης.

«Οφείλουμε να παράσχουμε αμέσως επαρκή στήριξη στους εταίρους μας και στις χώρες προέλευσης της Μέσης Ανατολής, επειδή οι πρόσφυγες και οι μετανάστες θα έπρεπε κατ’ αρχήν να λάβουν βοήθεια εκεί όπου βρίσκονται. Μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερους ανθρώπους, με αποτελεσματικότερο τρόπο, παρέχοντες τη στήριξή μας στις περιοχές προέλευσής τους», σημειώνουν στην επιστολή.

Εάν οι μετακινήσεις πληθυσμού δεν μπορούν να αποτραπούν, οι δύο ηγέτιδες θεωρούν πως «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», κάτι που συνεπάγεται «αυξημένους ελέγχους στα σύνορα» και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών.

Υπενθυμίζεται ότι, στις αρχές Μαρτίου, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς είχε επίσης προειδοποιήσει ότι μια πιθανή κατάρρευση του Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει ένα ανεξέλεγκτο νέο μεταναστευτικό κύμα προς την Ευρώπη.