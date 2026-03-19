Μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της regular season, η αγωνιστική κουβέντα γύρω από τον Άρη επικεντρώνεται σταθερά στον επιθετικό τομέα. Και δεν φαίνεται ότι αυτό μπορεί να αλλάξει εύκολα ως το τέλος της σεζόν.

Τα 20 γκολ που έχει σημειώσει έως τώρα, αποτελούν τη δεύτερη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα, αλλά και τη χαμηλότερη επίδοση του Άρη σε regular season από το 2018! Και σε μία χρονιά, μάλιστα, που έχουν ξοδευτεί κάμποσα εκατομμύρια για την αναβάθμιση της γραμμής κρούσης των «κιτρινόμαυρων».

Το πιο πρόσφατο δείγμα σύγκρισης για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, είναι τα 31 γκολ της περσινής σεζόν. Οπότε, εδώ επιστρατεύονται τα μαθηματικά για να εντοπιστεί το έλειμμα το οποίο υπάρχει σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Πέρυσι, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν σε 25 αγώνες -όσους και τώρα δηλάδή- 31 γκολ, ενώ φέτος έχουν φτάσει μόλις τα 20, με μία αγωνιστική να απομένει.

Την ίδια στιγμή, την προηγούμενη σεζόν, ο Λορέν Μορόν πέτυχε 15 γκολ στην κανονική διάρκεια, ενώ φέτος μετρά μόλις τέσσερα!

Η διαφορά των έντεκα τερμάτων σε σχέση με πέρυσι… κουμπώνει σαν κομμάτι «παζλ» με τη διαφορά στα νούμερα του Ανδαλουσιανού επιθετικού από τη μία χρονιά στην άλλη. Ακόμη μία στατιστική ανάγνωση που δείχνει ότι η φετινή επιθετική ύφεση του Αρη δεν είναι τυχαία, με έναν από τους βασικούς παράγοντες να είναι η πτώση στην απόδοση του Μορόν.

Πέρυσι, ο Ισπανός… κουβαλούσε σχεδόν μόνος του το βάρος στο σκοράρισμα, πετυχαίνοντας περίπου τα μισά γκολ της ομάδας στην κανονική διάρκεια. Φέτος, η δική του πτώση, σε συνδυασμό με τη συνολική εικόνα της ομάδας, έχει επηρεάσει αισθητά την παραγωγικότητα και αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα νούμερά του.

Ωστόσο, το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στις επιδόσεις του Μορόν. Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι ο Άρης δεν κατάφερε να καλύψει αυτά τα 11 (ή και περισσότερα) γκολ από άλλους ποδοσφαιριστές. Είτε πρόκειται για άλλον επιθετικό, είτε για τους εξτρέμ και τα «δεκάρια», οι οποίοι συνολικά μετά βίας φτάνουν τα 7 γκολ… Και μάλιστα μιλάμε για ένα σύνολο επτά παικτών!