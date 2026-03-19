Οι καταγγελίες εκπαιδευτικών από όλη τη χώρα για επιθέσεις που δέχθηκαν από μαθητές, μέσα σε σχολικές αίθουσες, διαλείμματα ή ακόμη και κατά τη διάρκεια του μαθήματος, προκαλούν έντονο προβληματισμό.

Πρόκειται για στιγμές που, όπως λένε, δύσκολα ξεχνιούνται. «Εντός της τάξης μου έχουνε πετάξει στυλό στον πίνακα, την ώρα που ήμουνα γυρισμένη, γύρισα και κόντεψε να πάει στο μάτι μου. Έριξαν την πόρτα, τις κλωτσιές. Με φωνάζανε, με βρισιές», ανέφερε εκπαιδευτικός στο MEGA, περιγράφοντας την εμπειρία της.

Ο θάνατος της 57χρονης καθηγήτριας Αγγλικών στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε καταγγείλει πιέσεις στη δουλειά και περιστατικά bullying από μαθητές, φαίνεται πως άνοιξε τον δρόμο ώστε πολλοί εκπαιδευτικοί να μιλήσουν δημόσια για όσα βιώνουν. «Πήγα στη διευθύντρια και της είπα και για το χαστούκι και για το τρίψιμο στην πλάτης. Η διευθύντρια κλείδωσε από μέσα. Δεν με βοήθησε καθόλου», πρόσθεσε η ίδια εκπαιδευτικός, περιγράφοντας την απουσία στήριξης.

Η ατιμωρησία, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο σπίτι τους, οδηγεί σε θλιβερές καταστάσεις στα σχολεία. «Κοινή επωδός όλων των εκπαιδευτικών είναι το “δεν αντέχουμε άλλο”. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση», υπογράμμισε εκπρόσωπος εκπαιδευτικών, αποτυπώνοντας το αίσθημα εξάντλησης στον χώρο της εκπαίδευσης.

Ζημιές σε σχολεία της Θέρμης – Ο λογαριασμός στους γονείς

Στη Θεσσαλονίκη, εννέα ανήλικοι μαθητές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε δύο σχολεία της Θέρμης. Το κόστος αποκατάστασης, που αγγίζει τα 7.000 ευρώ, καλούνται πλέον να καλύψουν οι γονείς τους. «Δεν υπήρχε μέρος στην αυλή που να μην έχει σπασμένα γυαλιά, σκουπίδια, σπασμένα καρεκλάκια», ανέφερε μητέρα, περιγράφοντας την εικόνα που αντίκρισε.

Η Αστυνομία ταυτοποίησε τους δράστες μέσω καμερών ασφαλείας, έπειτα από έρευνα μηνών. «Σωστό που ενεργήσανε οι φορείς και έπιασαν αυτά τα παιδιά και πλήρωσαν οι γονείς, οι οποίοι σίγουρα και αυτοί ευθύνονται», τόνισε πατέρας μαθητή. Οι γονείς αποδέχθηκαν την ευθύνη και δήλωσαν σοκαρισμένοι από τα βίντεο που τους παρουσίασαν οι αστυνομικοί.

Στο 7ο Νηπιαγωγείο Θέρμης υπήρξαν ζημιές σε πίνακες, κλιματιστικά, υπολογιστές και θρανία, ενώ στο Νηπιαγωγείο της Σουρωτής το κόστος αποκατάστασης φτάνει τα 2.500 ευρώ. «Οι κάμερες βοήθησαν πάρα πολύ και τα βίντεο είδαμε να κρατάνε αντικείμενα και να βαράνε τους τοίχους», σημείωσε μητέρα μαθητή.

Έρευνα για τις συνθήκες εργασίας της 57χρονης καθηγήτριας

Ο θάνατος της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, επανέφερε στο προσκήνιο το πρόβλημα της βίας και της ψυχολογικής πίεσης στα σχολεία. Εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν ότι σε πολλές περιπτώσεις η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη. «Θυμάμαι να μη θέλω να ξημερώσει, να μη θέλω να έρθει η επόμενη μέρα, για να πάω πάλι εκεί», εξομολογήθηκε εκπαιδευτικός, περιγράφοντας την ψυχολογική φθορά.

«Με χτύπησαν στην πλάτη με στυλό», «μου πετούσανε μπουκάλια», «με φωνάζανε με βρισιές ακατανόμαστες μέσα στους διαδρόμους», είναι μερικές από τις καταγγελίες καθηγητών, που ζητούν ουσιαστική παρέμβαση. Υπενθυμίζεται πως η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης έχει διατάξει έρευνα σε βάθος, για να διαπιστωθούν οι συνθήκες εργασίας της 57χρονης καθηγήτριας και το ενδεχόμενο να συνδέονται με την επιδείνωση της υγείας και τον θάνατό της.