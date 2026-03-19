Στο επίκεντρο της εθνικής συζήτησης για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας έθεσε τη δημοτική ακίνητη περιουσία ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Δημήτρης Καφαντάρης, κατά τη συμμετοχή του στο 3ο Hellenic Public Property Conference, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026.

Στο ίδιο πάνελ συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Θανάσης Κοντογεώργης, ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου κ. Στέλιος Μαμαλάκης, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κ. Γιάννης Φωστηρόπουλος και ο κ. Ιωάννης Ορφανός, Partner, Head of Capital Markets της Colliers Greece & Cyprus, ενώ τη συζήτηση συντόνισε η κα Σοφία Φαλτσέτα, Μέλος Δ.Σ., Πρωτοβουλία ΚΑΠΠΑ.

Κατά την τοποθέτησή του ο κ. Καφαντάρης, ανέδειξε τον κομβικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης στρατηγικής αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας, ως βασικού μοχλού ανάπτυξης, άσκησης κοινωνικής πολιτικής και ενίσχυσης της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων.

Όπως υπογράμμισε, η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή διαχείρισης ολοένα αυξανόμενων κοινωνικών και αναπτυξιακών προκλήσεων, με τους πολίτες να απαιτούν σύγχρονες υπηρεσίες και ουσιαστικές παρεμβάσεις στην καθημερινότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό, η ορθολογική και αποδοτική αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας συνιστά κρίσιμο εργαλείο για την ενίσχυση των ιδίων πόρων των Δήμων και τη σταδιακή απεμπλοκή από συγκυριακές κρατικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Παράλληλα, τόνισε ότι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας δεν αποτελεί απλώς οικονομική επιλογή, αλλά βασικό πυλώνα άσκησης κοινωνικής πολιτικής και διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Συγκροτημένη στρατηγική και σύγχρονα εργαλεία αξιοποίησης

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ ανέπτυξε τα βασικά προαπαιτούμενα για μια αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης της δημοτικής περιουσίας, δίνοντας έμφαση:

στην πλήρη καταγραφή και ψηφιοποίηση των ακινήτων,

στον νομικό και τεχνικό έλεγχο,

στην αξιόπιστη οικονομική αποτίμηση,

και στην εκπόνηση ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων.

Παρουσίασε, επίσης, τους τρεις βασικούς πυλώνες αξιοποίησης:

τον κοινωνικό πυλώνα, με ανάπτυξη δομών πρόνοιας και στήριξης των πολιτών,

τον αναπτυξιακό πυλώνα, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας,

τον περιβαλλοντικό πυλώνα, με παρεμβάσεις που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναβάθμιση του αστικού χώρου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους άξονες στρατηγικής αξιοποίησης, με αιχμή τη δημιουργία ψηφιακού μητρώου δημοτικής περιουσίας, την αξιοποίηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων, την προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και την ενσωμάτωση κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων στον σχεδιασμό.

Ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο και βιωσιμότητα

Ο κ. Καφαντάρης επισήμανε ότι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας μπορεί να οδηγήσει:

στην αύξηση των ιδίων πόρων των Δήμων,

στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και την προσέλκυση επενδύσεων,

στη δημιουργία και ενίσχυση κοινωνικών δομών,

και στην αστική αναζωογόνηση μέσω της αξιοποίησης ανενεργών και εγκαταλελειμμένων χώρων.

Παράλληλα, ανέδειξε καλές πρακτικές από ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Βιέννη και η Βαρκελώνη, όπου η δημοτική ακίνητη περιουσία αξιοποιείται συστηματικά ως εργαλείο κοινωνικής πολιτικής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Δήλωση Δημήτρη Καφαντάρη

«Η δημοτική ακίνητη περιουσία αποτελεί ένα ανεκτίμητο αναπτυξιακό κεφάλαιο για τη χώρα. Με στρατηγικό σχεδιασμό, διαφάνεια και σεβασμό στο δημόσιο συμφέρον, μπορεί να μετατραπεί σε ισχυρό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ουσιαστικής βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Είναι ο πραγματικός πλούτος των Δήμων, όταν αξιοποιείται με όραμα, σχέδιο και ευθύνη».