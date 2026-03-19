Η OMODA & JAECOO ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας το OMODA 5 SHS-H, ένα σύγχρονο crossover που ενσωματώνει την προηγμένη υβριδική τεχνολογία Super Hybrid System (SHS), η οποία σηματοδοτεί τη νέα εποχή υβριδικής τεχνολογίας.

Η OMODA παρουσιάζει το νέο Premium Crossover OMODA 5 SHS-H, το οποίο φέρνει την επαναστατική τεχνολογία SHS (Super Hybrid System) σε μια πλήρως υβριδική έκδοση (HEV), χωρίς καμία ανάγκη φόρτισης.

Στην καρδιά του OMODA 5 SHS-H βρίσκεται το εξελιγμένο υβριδικό σύστημα Super Hybrid System (SHS), το οποίο αποτελείται από έναν αποδοτικό turbo κινητήρα βενζίνης 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, τροφοδοτούμενους από μια μπαταρία υψηλής απόδοσης 1.8 kWh και ένα ειδικά σχεδιασμένο υβριδικό κιβώτιο (DHT).

Το σύστημα κίνησης αποδίδει συνδυαστική ισχύ 165 kW (224 ίππους), με τον ηλεκτροκινητήρα να φτάνει σε ισχύ αιχμής τα 150 kW (204 ίππους) και ροπή 310 Nm, εξασφαλίζοντας άμεσα διαθέσιμη και γραμμική επιτάχυνση. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 7,9 δευτερόλεπτα και μέγιστη ταχύτητα 175 km/h, τοποθετώντας το μοντέλο ανάμεσα στα κορυφαία της κατηγορίας.

Το υβριδικό κιβώτιο (DHT), με απόδοση μετάδοσης 98,5%, προσαρμόζει με ακρίβεια την ισχύ στις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης, συμβάλλοντας σε χαμηλή κατανάλωση καυσίμου που περιορίζεται στα 5,3 λτ./100 χλμ.

Χάρη στη συνδυασμένη αποδοτικότητα κινητήρων, υβριδικού κιβωτίου και μπαταρίας, το OMODA 5 SHS-H επιτυγχάνει συνδυαστική αυτονομία WLTP έως 1.000 χλμ, εξαλείφοντας ουσιαστικά το άγχος του συχνού ανεφοδιασμού.

Το μοντέλο OMODA 5 πληροί τα αυστηρά πρότυπα διεθνών οργανισμών ασφάλειας επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο προστασίας με την πιστοποίηση πέντε αστέρων από το Euro NCAP. Το OMODA 5 SHS-H είναι εξοπλισμένο με έως και 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), συμπεριλαμβανομένων συστημάτων όπως το Adaptive Cruise Control (ACC), το Σύστημα Αυτόματης Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (AEB), και η Προειδοποίηση Τυφλών Σημείων (BSD).

Διαθέτει επίσης 7 αερόσακους για πλήρη προστασία των επιβατών και έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές σε ακραίες συνθήκες, που περιλαμβάνουν θερμοκρασίες από -30°C έως 50°C, καθώς και εκτεταμένες δοκιμές ανθεκτικότητας σε απόσταση 100.000 χιλιομέτρων.

Το OMODA 5 SHS-H κοστίζει από 24.900€. Το μοντέλο συνοδεύεται από 7ετή εργοστασιακή εγγύηση οχήματος, 8ετή εγγύηση για την μπαταρία και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης και 7 χρόνια οδική βοήθεια, προσφέροντας αίσθημα ασφάλειας και ηρεμίας για όλα τα χρόνια χρήσης του.

Επίσης, το OMODA 9 SHS–P AWD παρουσίαστηκε στην ελληνική αγορά, όντας η ναυαρχίδα της φίρμας.

Το OMODA 9 SHS-P AWD υιοθετεί ένα εξελιγμένο Super Hybrid System με Plug-in hybrid κινητήριο σύνολο που συνδυάζει έναν θερμικό κινητήρα 1.5 TGDi βενζίνης με ισχυρή μπαταρία υψηλής χωρητικότητας και πολλαπλούς ηλεκτροκινητήρες, προσφέροντας συνολική συνδυαστική ισχύ έως 537 hp και 650 Nm ροπής.

Ο κινητήρας ACTECO 1.5TGDI πέμπτης γενιάς έχει αναπτυχθεί από την ίδια την εταιρία και ενσωματώνει έξι βασικές τεχνολογίες: το i-LS Intelligent Lubrication System, το i-HTM Intelligent Thermal Management System, το HTC High-Efficiency Turbocharging System, το HiDS High Dilution System, το i-HEC Intelligent Combustion System και την τεχνολογία Deep Miller Cycle.

Σε δοκιμές υπό πραγματικές συνθήκες, το OMODA 9 SHS-Ρ AWD εξασφάλισε συνολική αυτονομία άνω των 1.100 km, με συνδυαστική κατανάλωση 1,7L/100 km, ακόμη και με την μπαταρία αποφορτισμένη.

Ο κινητήρας υψηλής απόδοσης σε συνδυασμό με το Super Hybrid DHT κιβώτιο τριών ταχυτήτων νέας γενιάς, αποτελεί ακόμα μία καινοτομία του OMODA 9 SHS-Ρ AWD. Το προηγμένο αυτό σύστημα ανιχνεύει με ακρίβεια τις ενεργειακές απαιτήσεις του οδηγού και ανταποκρίνεται άμεσα, προσφέροντας μια οδηγική εμπειρία που συγκρίνεται με εκείνη ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος.

Το OMODA 9 SHS-P AWD ξεχωρίζει για το εξελιγμένο σύνολο προηγμένων τεχνολογιών που διαθέτει, οι οποίες λειτουργούν αυτόνομα με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της υποστήριξης του οδηγού σε κάθε διαδρομή.

Συνολικά 18 εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης ADAS προσφέρονται στον βασικό εξοπλισμό του OMODA 9 SHS-P.

Όπως όλα τα OMODA & JAECOO, τo OMODA 9 SHS-P AWD συνοδεύεται από 7ετή εργοστασιακή εγγύηση οχήματος, 8ετή εγγύηση για την μπαταρία και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης και 7 χρόνια οδική βοήθεια, προσφέροντας αίσθημα ασφάλειας και ηρεμίας για όλα τα χρόνια χρήσης του.

To OMODA 9 SHS-Ρ AWD είναι διαθέσιμο στην Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (ΑΠΛΤ) των 46.900€