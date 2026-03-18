Από τον πόλεμο που ξέσπασε πριν από δύο εβδομάδες στη Μέση Ανατολή σκοτώνονται ή τραυματίζονται καθημερινά στον Λίβανο σχεδόν 30 παιδιά, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος της UNICEF.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 111 παιδιά έχουν σκοτωθεί και 334 έχουν τραυματιστεί από τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον της χώρας από τις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να πλήττει στόχους στο Ισραήλ, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε ισραηλινή επίθεση.

Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν 30 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται καθημερινά.

«Μία τάξη γεμάτη παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται καθημερινά στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου», δήλωσε ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής της UNICEF Τεντ Σάιμπαν σε χθεσινή του συνέντευξη.

Συνολικά στη Μέση Ανατολή έχουν σκοτωθεί 1.200 παιδιά από την έναρξη του πολέμου, ανάμεσά τους 200 στο Ιράν, τέσσερα στο Ισραήλ και ένα στο Κουβέιτ.

«Πλήρωσαν φρικτό τίμημα. Και το πρώτο πράγμα που ζητάμε είναι αποκλιμάκωση», δήλωσε ο Σάιμπαν μιλώντας στο Reuters από τη Βηρυτό.

Από την πλευρά του το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν στοχοθετεί σκοπίμως αμάχους, αν και οι προειδοποιήσεις του για επικείμενους βομβαρδισμούς δεν δίνουν πολύ χρόνο στους πολίτες να απομακρυνθούν πριν από την έναρξη της επίθεσης.

Μαθητές χάνουν σχολείο

Από τα ισραηλινά πλήγματα έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο περισσότεροι από 900 άνθρωποι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο έχουν εκτοπιστεί, μεταξύ των οποίων 350.000 παιδιά.

«Αναστατώνει εντελώς τις ζωές των παιδιών. Δεν έχουν σπίτι, σχολείο, καμία αίσθηση κανονικότητας», κατήγγειλε ο Σάιμπαν. Κάποια παιδιά αναζήτησαν καταφύγιο μαζί με τις οικογένειές τους στα ίδια σχολεία στα οποία είχαν στεγαστεί το 2024, στη διάρκεια του προηγούμενου πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Τα παιδιά που φοιτούν σε σχολείο περισσότερα από πέντε χρόνια είδαν ήδη τη σχολική τους ζωή να διαταράσσεται από την οικονομική κατάρρευση του Λιβάνου το 2019 και την έκρηξη στο λιμάνι του Βηρυτού καθώς και από την πανδημία covid-19 την επόμενη χρονιά.

Ο Σάιμπαν δήλωσε ότι είναι κρίσιμο να βρεθεί ένας τρόπος οι μαθητές τόσο οι εκτοπισμένοι όσο και όσων τα σχολεία έχουν μετατραπεί σε καταφύγια να συνεχίσουν τα μαθήματά τους.

Στο μεταξύ πολλές οικογένειες εκτοπισμένων με τις οποίες συνομίλησε το Reuters τις τελευταίες ημέρες δήλωσαν ότι τα καταφύγια έχουν περιορισμένη ηλεκτροδότηση, δεν διαθέτουν θέρμανση αλλά ούτε αρκετές τουαλέτες και τρεχούμενο νερό.

Ο Σάιμπαν επεσήμανε ότι η UNICEF προσφέρει νερό, κιτ υγιεινής, ζεστά ρούχα και κουβέρτες στις οικογένειες. Επίσης έχει στείλει βοήθεια στις οικογένειες που παρέμειναν στον νότιο Λίβανο, μια περιοχή που ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει σφοδρά και έχει ζητήσει την εκκένωσή της.

Εξάλλου ο αξιωματούχος της UNICEF κάλεσε τις αντιμαχόμενες πλευρές να μην στοχοθετούν πολιτικές υποδομές και δήλωσε ότι το σύστημα ανθρωπιστικής ειδοποίησης, μέσω του οποίου οι οργανώσεις αρωγής προσδιορίζουν τις τοποθεσίες όπου βρίσκεται το προσωπικό τους και όπου δραστηριοποιούνται ώστε να μην γίνονται στόχος, είναι απαραίτητο.

Τουλάχιστον 38 υγειονομικοί έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ο ισραηλινός στρατός στοχοθέτησε γέφυρα στον νότιο Λίβανο.

Τέλος ο Σάιμπαν τόνισε ότι: «Δεν υπάρχει θέση για τις επιθέσεις εναντίον υγειονομικών υποδομών, υποδομών υδροδότησης και σχολείων. Όλα αυτά τα μέρη θα πρέπει να προστατεύονται».