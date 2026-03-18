Συνελήφθη ο ηθοποιός του Nickelodeon Κρις Ο’ Νιλ στο Μαλιμπού, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση διάρρηξης κατοικίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ. Ο γνωστός ηθοποιός, που έχει εμφανιστεί σε δημοφιλείς σειρές του καναλιού, εντοπίστηκε από τις αρχές και συνελήφθη στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση για διάρρηξη γύρω στις 5:45 τα ξημερώματα της Δευτέρας 16 Μαρτίου. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού φέρεται να είδε μέσω καμερών ασφαλείας τρία άτομα να εισέρχονται στην κατοικία του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ύποπτοι φαίνεται να μπήκαν από το πίσω μέρος του σπιτιού και να παραβίασαν το σύστημα παρακολούθησης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η καταγραφή του περιστατικού. Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν σε συλλήψεις.

Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ο Κρις Ο’ Νιλ, γνωστός από τη σειρά του Nickelodeon «How to Rock». Ο ηθοποιός οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας του Λος Άντζελες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες σχετικά με τις κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει.

Ο 31χρονος αφέθηκε ελεύθερος το απόγευμα της Τρίτης 17 Μαρτίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για την εξέλιξη της υπόθεσης ή για το αν θα ασκηθούν περαιτέρω διώξεις.

Ο Ο’ Νιλ έγινε ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του Κέβιν Ριντ στη σειρά «How to Rock», ενώ έχει συμμετάσχει και σε άλλες παραγωγές του Nickelodeon, όπως τα «Greenhouse Academy» και «You Gotta See This».