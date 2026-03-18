Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Αυστραλία την επόμενη εβδομάδα, ενισχύοντας τις προσδοκίες για την επίτευξη μιας πολυαναμενόμενης συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των δύο πλευρών, έπειτα από χρόνια διαπραγματεύσεων.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τη φον ντερ Λάιεν στην Καμπέρα στις 24 Μαρτίου, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής της στη χώρα.

Η πρόεδρος της Κομισιόν θα επισκεφθεί την Αυστραλία από τις 23 έως τις 25 Μαρτίου, συνοδευόμενη από τον Ευρωπαίο επίτροπο Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς. Οι δύο αξιωματούχοι θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες με στόχο την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, η οποία παραμένει ανοιχτή σε επιμέρους ζητήματα, όπως η πρόσβαση των αυστραλιανών προϊόντων κρέατος στην ευρωπαϊκή αγορά.

«Χαίρομαι που θα υποδεχθώ την πρόεδρο φον ντερ Λάιεν στην Αυστραλία και θα συνεχίσω τις διαπραγματεύσεις για να εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μας», δήλωσε ο Αλμπανέζι, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των συζητήσεων.

Αναζήτηση νέων εμπορικών οριζόντων

Η Κίνα παραμένει η κύρια αγορά για τις αυστραλιανές εξαγωγές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη βασική πηγή ξένων επενδύσεων στη χώρα. Ωστόσο, οι αυστραλιανές αρχές επιδιώκουν τη διαφοροποίηση των εμπορικών τους σχέσεων, καθώς η διαμάχη με το Πεκίνο το 2020 προκάλεσε πολυετή εμπόδια στις εξαγωγές προς την κινεζική αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σήμερα ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Αυστραλίας και η δεύτερη σημαντικότερη πηγή ξένων επενδύσεων. Σύμφωνα με τον υπουργό Εμπορίου της Αυστραλίας, Ντον Φάρελ, μια συμφωνία με την ΕΕ θα μπορούσε να αποφέρει στη χώρα έως και 10 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (περίπου 6,12 δισ. ευρώ) από εμπορικές συναλλαγές.