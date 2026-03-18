Εδώ και αρκετό διάστημα, ο Άρης βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δύσκολη συγκυρία τόσο στη μεσαία γραμμή όσο και στο κέντρο της άμυνάς του.

Η κατάσταση αυτή οφείλεται κυρίως στις απουσίες βασικών παικτών, γεγονός που δυσκολεύει το έργο του Μιχάλη Γρηγορίου. Ιδιαίτερα με τα προβλήματα των Γένσεβν, Σούντμπεργκ και Γαλανόπουλου.

Ο Γρηγορίου έχει πορευτεί το τελευταίο διάστημα με δύο βασικά δίδυμα. Τους Φαμπιάνο και Ρόουζ στην άμυνα, και τους Χόνγκλα και Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή, όντας σταθερά σε… alert για όποιο απρόοπτο θα μπορούσε να τον φέρει σε δύσκολη θέση.

Ωστόσο, τα δεδομένα φαίνεται πως θα αλλάξουν μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, καθώς οι Σούντμπεργκ και Γένσεν ξεκίνησαν ήδη από χθες ατομικό πρόγραμμα, με το οποίο συνέχισαν και σήμερα.

Και οι δύο έχουν ξεπεράσει τις θλάσεις που τους ταλαιπωρούσαν και πλέον μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή τους σε πλήρεις ρυθμούς. Αυτό σημαίνει πως, εκτός απροόπτου, αναμένεται να είναι διαθέσιμοι για την πρεμιέρα των πλέι οφ στις 4-5 Απριλίου.

Αντίθετα, η περίπτωση του Κώστα Γαλανόπουλου παραμένει αβέβαιη, καθώς η τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί το τελευταίο δίμηνο δεν του επιτρέπει ακόμη να επιστρέψει. Η νεότερη εικόνα «λέει» ότι από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει σταδιακά, με στόχο και αυτός να είναι διαθέσιμος για τα πλέι οφ, παραμένοντας εκτός αγωνιστικής δράσης τους δύο τελευταίους μήνες.