Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης (18/3) για τη Σεβίλλη, όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μπέτις στη φάση των «16» του Europa League. Οι «πράσινοι» ταξιδεύουν στην Ανδαλουσία με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά, έχοντας το υπέρ τους 1-0 από τον πρώτο αγώνα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες του, συμπεριλαμβανομένου και του Γιάννη Κώτσιρα, ο οποίος επιστρέφει μετά τον μυϊκό τραυματισμό του. Στην αποστολή βρίσκονται επίσης οι Τουμπά, Μπακασέτας και Ερνάντεθ, οι οποίοι εξέτισαν τις τιμωρίες τους. Εκτός έμεινε μόνο ο Ζαρουρί, ο οποίος παραμένει τιμωρημένος.

Η αποστολή:

Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.