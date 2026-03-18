Στην Αλεξανδρούπολη, μια πόλη που τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται σε κρίσιμο κόμβο ενέργειας, μεταφορών και γεωπολιτικών εξελίξεων, πραγματοποιείται στις 19 και 20 Μαρτίου 2026 το East Macedonia & Thrace Forum IV, συγκεντρώνοντας πολιτικούς, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και στελέχη της αυτοδιοίκησης σε έναν διήμερο διάλογο για το μέλλον της περιοχής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την City Hub Events του Ομίλου Alter Ego Media και την Tsomokos Communications και φιλοξενείται στο Grecotel Astir Palace, αναδεικνύοντας τον ρόλο της περιοχής ως ανερχόμενου στρατηγικού κόμβου.

Σε μια περίοδο έντονων διεθνών ανακατατάξεων, με την κρίση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται και την ενεργειακή αγορά να δοκιμάζεται, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αναδεικνύεται σε κομβικό γεωπολιτικό και ενεργειακό πυλώνα, επηρεάζοντας τις ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κορυφαίες προσωπικότητες της πολιτικής και του επιχειρείν

Στο East Macedonia & Thrace Forum IV συμμετέχουν σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ξεχωρίζει η παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Matthew Whitaker, Πρέσβη και Μόνιμου Αντιπροσώπου των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, οι οποίοι θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουν τον στρατηγικό ρόλο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το μέλλον της Συμμαχίας.

Μεταξύ των βασικών ομιλητών περιλαμβάνονται επίσης ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, και ο βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Το «παρών» δίνουν ακόμη ο Geoffrey Pyatt, Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για τους Ενεργειακούς Πόρους 2022-2025, η Κορίνα Κρέτσου, Γενική Πρόξενος της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Από την τοπική αυτοδιοίκηση συμμετέχουν ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ιωάννης Ζαμπούκης, ενώ ισχυρή είναι και η παρουσία φορέων και επιχειρήσεων από τους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και του τουρισμού.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου θέτει το πλαίσιο των συζητήσεων γύρω από τον ρόλο της περιοχής σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γεωπολιτική σημασία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στον ρόλο της περιοχής στην αμυντική θωράκιση της Ευρώπης και στις επιπτώσεις των διεθνών κρίσεων στην ενεργειακή ασφάλεια.

Κεντρικό θέμα αποτελεί και ο Κάθετος Διάδρομος, ο οποίος αναδεικνύεται ως στρατηγικής σημασίας έργο για την περιφερειακή σταθερότητα και τη διασύνδεση των ενεργειακών αγορών.

Στη συνέχεια, οι συζητήσεις επικεντρώνονται στις υποδομές μεταφορών και logistics, καθώς και στον ρόλο της Αλεξανδρούπολης ως ενεργειακής πύλης προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Η ημέρα ολοκληρώνεται με θεματικές για την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια της περιφερειακής οικονομίας.

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου

Τη δεύτερη ημέρα, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται σε ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης και δημόσιας πολιτικής.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η ανάγκη για αποκέντρωση και ενίσχυση της τοπικής διακυβέρνησης, η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, η αναβάθμιση των δομών υγείας και η ενίσχυση της απασχόλησης στην περιφέρεια.

Παράλληλα, αναδεικνύονται ζητήματα όπως η γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα, η αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος και η εισαγωγή της τεχνολογίας στην πρωτογενή παραγωγή, με στόχο τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και εξωστρεφούς αναπτυξιακού μοντέλου.

Ένας θεσμός για τον δημόσιο διάλογο

Το East Macedonia & Thrace Forum έχει εξελιχθεί σε έναν σημαντικό θεσμό δημόσιου διαλόγου για την ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Μέσα από τις παρεμβάσεις των συμμετεχόντων, αναδεικνύεται η προοπτική της περιοχής να λειτουργήσει ως ενεργειακός κόμβος, πεδίο οικονομικής συνεργασίας και πυλώνας σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών μεταβολών, η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων, με το Φόρουμ να φιλοδοξεί να συμβάλει στον σχεδιασμό των πολιτικών και των επενδύσεων που θα καθορίσουν το μέλλον της περιοχής τα επόμενα χρόνια.

Η στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης

Η επιλογή της Αλεξανδρούπολης ως τόπου διεξαγωγής του φόρουμ αντανακλά τη δυναμική της πόλης, η οποία εξελίσσεται σε κομβικό σημείο για την ενεργειακή ασφάλεια, τη διασύνδεση δικτύων και τη γεωπολιτική σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Το Forum λειτουργεί ως σημείο συνάντησης πολιτικής ηγεσίας, επιχειρηματικού κόσμου και ακαδημαϊκής κοινότητας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός κοινού οράματος για την ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα eastmacedoniathraceforum.gr.

