Στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Καλαμαριά. Ωστόσο, μετά από αίτημα που υποβλήθηκε από την υπεράσπισή του, πήρε (νέα) προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.

Ο 19χρονος, που βρισκόταν στο σημείο μαζί με το νεαρό θύμα κι ένα ακόμη άτομο, διώκεται για τρεις πράξεις: συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη- οι δύο τελευταίες από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

Τις ίδιες κατηγορίες αντιμετωπίζει και το δεύτερο πρόσωπο- από την ίδια παρέα, που αναζητείται.

Στο μεταξύ, το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ο 23χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του φονικού. Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή-οπλοχρησία. Προανακριτικά, ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας, μετά από απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε κάτω από το σπίτι του.