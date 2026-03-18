Νέα αναβολή για τις 27 Μαρτίου έλαβε η δίκη των οκτώ οπαδών του ΠΑΟΚ που κατηγορούνται για το επεισόδιο σε βάρος δημοσιογράφων στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας.

Το Αυτόφωρο αποφάσισε την άρση της κράτησής τους, καθώς η διαδικασία δεν προχώρησε λόγω απουσίας μαρτύρων. Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη νέα ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης.

Οι οκτώ οδηγήθηκαν στο δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απειλή και παράνομη βία σε αθλητικό χώρο, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Σύμφωνα με τις αρχές, για το συγκεκριμένο επεισόδιο έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 14 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη έξι εμπλεκομένων που φέρονται να συμμετείχαν στους προπηλακισμούς.