Στην τελική ευθεία βρίσκεται το πρόγραμμα «Όλοι Digital – Ψηφιακή Ενδυνάμωση και Συμμετοχή για Όλους», με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, να απευθύνει κάλεσμα στους δικαιούχους να σπεύσουν για τις αιτήσεις τους. Το πρόγραμμα, που στοχεύει στην εξοικείωση των πολιτών με τις νέες τεχνολογίες, παρουσιάζει ήδη μεγάλη συμμετοχή.

Προσοχή στις ημερομηνίες – Ποιοι προλαβαίνουν

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα χρονοδιαγράμματα, καθώς οι προθεσμίες διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία.

Για παράδειγμα:

Πολίτες άνω των 65 ετών: Σήμερα, 18 Μαρτίου, είναι η τελευταία ημέρα για την υποβολή αιτήσεων. Η πλατφόρμα για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κλείνει τα μεσάνυχτα.

Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ): Για τους πολίτες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, η διαδικασία παραμένει ενεργή για λίγες ημέρες ακόμα, με την καταληκτική ημερομηνία να είναι η 22η Μαρτίου.

Μεγάλο το ενδιαφέρον των πολιτών

Τα στοιχεία που παρουσίασε η υπουργός επιβεβαιώνουν την ανάγκη των πολιτών για ψηφιακή εκπαίδευση. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 10.500 πολίτες έχουν ήδη υποβάλει την αίτησή τους. Συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί 8.000 αιτήσεις από ηλικιωμένους και 2.500 από άτομα με αναπηρία, αποδεικνύοντας ότι η τρίτη ηλικία και οι ευάλωτες ομάδες επιθυμούν ενεργά να γεφυρώσουν το ψηφιακό χάσμα.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

Το «Όλοι Digital» είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο οι δικαιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες για την πλοήγηση στο διαδίκτυο και τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών του δημοσίου, για την επικοινωνία με οικεία πρόσωπα μέσω τεχνολογίας και για την ασφαλή χρήση των ψηφιακών εργαλείων στην καθημερινότητα.