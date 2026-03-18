Άνοιξε σήμερα, στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, η αυλαία της δίκης με κατηγορούμενο τον ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντώνιο, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου με παθόντα που δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη αλλά και με παθόντα που είχε συμπληρώσει τα 14 έτη, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Με την έναρξη της διαδικασίας υποβλήθηκε αίτημα αναβολής από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας το οποίο απορρίφθηκε με την υπεράσπιση να ζητάει την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας.”Επιθυμώ να δικαστώ. Έχω κουραστεί πάρα πολύ με αυτήν την κατάσταση και σας παρακαλώ να αρχίσουμε” είπε ο κατηγορούμενος στο δικαστήριο απευθυνόμενος προς την πρόεδρο του δικαστηρίου.

Στα έδρανα υποστήριξης της κατηγορίας βρέθηκαν δικηγόροι που εκπροσωπούν δύο φιλοξενούμενους την επίδικη περίοδο στην Κιβωτό του Κόσμου οι οποίοι έχουν καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο.

Το δικαστήριο αποφάσισε να αντιμετωπίσει το κώλυμα της συνηγόρου υποστήριξης κατηγορίας με διακοπή αφού πρώτα προχώρησε στην κλήρωση των ενόρκων (τεσσάρων τακτικών και δύο αναπληρωματικών) και την συγκρότηση του, σε σώμα.

Τελικά η δίκη διεκόπη για 7 Μαΐου, ενώ το δικαστήριο όρισε και ψυχίατρο πραγματογνώμονα για να εξετάσει τον πρώτο παθόντα και πρώτο μάρτυρα και να κρίνει ότι εάν είναι σε θέση να καταθέσει στο ακροατήριο καθώς και να συμπαρίσταται στην κατάθεσή του.