Η Εθνική Αστέγων στο μικροσκόπιο των «Νέων». Μία προπόνηση, μία παρέα, ένα βράδυ μαζί τους.

Το βράδυ της Κυριακής, στο γήπεδο του Ρουφ, γονείς και φίλοι βλέπουν από τις εξέδρες νεαρά αγόρια και κορίτσια να παίζουν τον καθιερωμένο τους εβδομαδιαίο ποδοσφαιρικό αγώνα. Πιο δίπλα, δύο άλλες ομάδες κάνουν ζέσταμα υπό το άγρυπνο βλέμμα των προπονητών τους. Στα μάτια των νεαρών αθλητών βλέπεις τη σπίθα και τη φιλοδοξία να μπορέσουν κάποτε να πατήσουν στο χορτάρι των μεγάλων ελληνικών ή και ευρωπαϊκών γηπέδων. Φορούν ομοιόμορφες στολές και καινούργια, γυαλισμένα παπούτσια.

Μερικά μέτρα πιο κάτω, σε ένα μικρό γηπεδο πέντε επί πέντε, ετοιμάζεται για την προπόνησή της μια άλλη ομάδα. Εδώ δεν υπάρχει καμία ομοιομορφία. Κάποιοι είναι λευκοί και άλλοι μαύροι. Κάποιοι φορούν ποδοσφαιρικά παπούτσια, άλλοι όχι. Κάποιοι μιλούν ελληνικά, άλλοι αγγλικά και γαλλικά και άλλοι άγνωστες (σε εμάς) γλώσσες. Κάποιοι δείχνουν έμπειροι, ενώ για άλλους είναι η πρώτη προπόνηση. Δεν υπάρχει εξέδρα, ούτε βέβαια και θεατές.

Πρόκειται για την Εθνική Αστέγων, μια ποδοσφαιρική ομάδα που ενώνει κοινωνικά αποκλεισμένους ανθρώπους και τους δίνει νέες ευκαιρίες επανένταξης με αφορμή το παιχνίδι της «στρογγυλής θεάς». «Ρίχνεις μια μπάλα μέσα και λύνονται όλες οι διαφορές – θρησκείες, γλώσσα, φύλο, όλα», είπε στα «ΝΕΑ» ο Χρήστος Αλεφάντης, ιδρυτής της ομάδας και του περιοδικού «Σχεδία».

Στην ομάδα συμμετέχουν πρόσφυγες και μετανάστες, πρώην εξαρτημένοι, παιδιά που μεγάλωσαν σε ορφανοτροφεία και άστεγοι. Οι «δύσκολες ιστορίες» που έχουν ακουστεί σε προπονήσεις και αγώνες της Εθνικής Αστέγων είναι πολλές.

Η Εθνική Αστέγων ιδρύθηκε το 2007. Κάθε χρόνο συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων. «Είναι ο κορυφαίος διεθνής θεσμός κοινωνικού ποδοσφαίρου», σημείωσε ο Χ. Αλεφάντης. Κάθε χρόνο, διοργανώνεται σε διαφορετική χώρα – πέρυσι έγινε στο Οσλο της Νορβηγίας, ενώ φέτος θα γίνει στην Πόλη του Μεξικού. «Οχτώ παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας, θρησκείας, κορίτσια ή αγόρια θα πάνε φέτος. Δεν τους επιλέγουμε με βάση το ταλέντο, αλλά με βάση τον χαρακτήρα», ανέφερε ο ιδρυτής της ελληνικής Εθνικής.

Ο θεσμός καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Δικτύου Εφημερίδων Δρόμων και έχει τη στήριξη της ΟΥΕΦΑ και του ΟΗΕ. Το βασικό σύνθημα της διοργάνωσης είναι «Γκολ στη φτώχεια». «Η αλήθεια είναι ότι ποδοσφαιρικά είμαστε ανεκδιήγητοι και τρώμε πολλά γκολ κάθε χρονιά», είπε γελώντας ο Χ. Αλεφάντης. «Αλλά έτσι κι αλλιώς, το μότο μας είναι ότι παίζουμε μπάλα για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και όχι απαραίτητα καλοί ποδοσφαιριστές», συμπλήρωσε αμέσως.

Δείτε ολόκληρο το βίντεο στο κανάλι YouTube των «Νέων».