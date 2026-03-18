Κάτοικοι στην περιοχή γύρω από την 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα ξαφνιάστηκαν βλέποντας στον ουρανό ένα αεροπλάνο που ξεχώριζε για το μοναδικό του σχήμα και την εμφάνισή του.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε το onlarissa.gr παραπέμπουν ότι πρόκειται για το αμερικανικό υπερόπλο «Northrop Grumman B-2 Spirit», ένα από τα πλέον εξελιγμένα στρατηγικά βομβαρδιστικά που έχουν ποτέ κατασκευαστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, επικαλούμενη στρατιωτικές πηγές, πρόκειται για βομβαρδιστικό το οποίο φέρεται να στάθμευσε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Λάρισας, λόγω βλάβης.

Το αμερικανικό υπερόπλο, «Northrop Grumman B-2 Spirit», αποτελεί ένα από τα πιο εξελιγμένα στρατηγικά βομβαρδιστικά που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Ενσωματώνει τεχνολογία χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth) που του επιτρέπει να αποφεύγει τα περισσότερα σύγχρονα ραντάρ. Αναπτύχθηκε από την Northrop Grumman κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, με στόχο τη διείσδυση σε βαριά οχυρωμένους εναέριους χώρους και την εκτέλεση αποστολών υψηλής στρατηγικής σημασίας.

Το χαρακτηριστικό του σχήμα «ιπτάμενης πτέρυγας» δεν είναι μόνο εντυπωσιακό οπτικά, αλλά και λειτουργικό, καθώς μειώνει δραστικά το ίχνος του στα ραντάρ. Το B-2 μπορεί να μεταφέρει μεγάλη ποικιλία οπλισμού, τόσο συμβατικού όσο και πυρηνικού, και έχει τη δυνατότητα να εκτελεί αποστολές μεγάλων αποστάσεων χωρίς ανεφοδιασμό, ενώ με εναέριο ανεφοδιασμό η επιχειρησιακή του εμβέλεια γίνεται πρακτικά παγκόσμια.

Το αεροσκάφος τέθηκε σε επιχειρησιακή υπηρεσία τη δεκαετία του 1990 και έχει χρησιμοποιηθεί σε σημαντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως στον πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου και στη Μέση Ανατολή.