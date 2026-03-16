Δεξαμενόπλοιο Arctic Metagaz που μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) με ρωσική σημαία εξακολουθεί να πλέει στη Μεσόγειο Θάλασσα, παρότι υπέστη σοβαρές ζημιές στις 4 Μαρτίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος ενδέχεται να πλησιάσει τη Μάλτα, προκαλώντας ανησυχία στις τοπικές αρχές.

Όπως αναφέρει το france24, το ημιβυθισμένο πλοίο μήκους 277 μέτρων βρίσκεται κοντά στο ιταλικό νησί Λινόσα και κινείται χωρίς πλήρωμα, παρασυρόμενο από τα θαλάσσια ρεύματα. Το μεσημέρι της Κυριακής (15/3) εντοπίστηκε περίπου 50 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Μάλτας.

Οι αρχές της Μάλτας προετοιμάζουν σχέδιο αντιμετώπισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς εντός του πλοίου παραμένουν χιλιάδες τόνοι φυσικού αερίου. Η κατάσταση θεωρείται κρίσιμη, αφού το κατεστραμμένο σκάφος ενδέχεται να αποτελέσει απειλή τόσο για τη ναυσιπλοΐα όσο και για το περιβάλλον.

A damaged Russian LNG tanker is drifting in the Mediterranean Sea The damaged tanker Arctic Metagaz, which was carrying liquefied gas, is drifting in the Mediterranean and may approach Malta. The 277-meter vessel is currently near the Italian island of Linosa and is moving… pic.twitter.com/IIh4PVb9CN — Visegrád 24 (@visegrad24) March 16, 2026

Αεροπορικά πλάνα του AFP δείχνουν το πλοίο να έχει πάρει κλίση προς τη μία πλευρά, με εκτεταμένες ζημιές από φωτιά και σκουριά. Διακρίνονται δύο μεγάλες τρύπες σε κάθε πλευρά του σκάφους, γεγονός που επιβεβαιώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Η έκρηξη στα ανοικτά της Λιβύης

Το δεξαμενόπλοιο άνοιξε στα δύο στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με τις λιβυκές αρχές, η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία ότι επιτέθηκε με drone στο πλοίο, το οποίο βρισκόταν ανάμεσα στη Μάλτα και τη Λιβύη.

Τα 30 μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν σώα, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών. Η πυρκαγιά εκτιμάται ότι προκλήθηκε από επίθεση θαλάσσιου drone της Ουκρανίας, αν και η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Αναφορές για επίθεση με θαλάσσια drones

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι το δεξαμενόπλοιο Arctic Metagaz δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά θαλάσσια drones. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το πλοίο είχε αναχωρήσει από το ρωσικό λιμάνι του Μούρμανσκ και δέχθηκε επίθεση από drones που εκτοξεύθηκαν από τις ακτές της Λιβύης.

Το πλοίο φέρεται να ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, που αποτελείται από πλοία με αδιαφανή ιδιοκτησία και με σημαίες ευκαιρίας, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρά τους δυτικούς περιορισμούς.