Κρήτη και Σύρος συγκαταλέγονται στους κορυφαίους ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς για το 2026 με την καλύτερη σχέση τιμής και ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές ταξιδιωτικό μέσο Travel And Tour World. Η λίστα δημοσιεύθηκε πρόσφατα, έπειτα από εκτενή έρευνα και ανάλυση στοιχείων που αφορούν τη βιωσιμότητα, την προσβασιμότητα και την εμπειρία των επισκεπτών.

Το Travel And Tour World αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα μέσα ενημέρωσης στον τομέα του τουρισμού και της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, με παγκόσμια απήχηση και αναγνωσιμότητα από εκατομμύρια αναγνώστες, επαγγελματίες, τουριστικούς οργανισμούς και ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Κρήτη ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο προσιτούς προορισμούς διακοπών στην Ελλάδα για το 2026. Το μεγαλύτερο νησί της χώρας προσφέρει ευρεία γκάμα οικονομικών επιλογών στη διαμονή, ενώ η τοπική κουζίνα και οι αγορές συμβάλλουν καθοριστικά στη μείωση του κόστους. Οι παραδοσιακές ταβέρνες και τα μικρά εμπορικά σημεία επιτρέπουν στους επισκέπτες να απολαύσουν αυθεντικές γεύσεις και εμπειρίες χωρίς υπερβολικές δαπάνες.

Η αυθεντικότητα της Σύρου και η νέα αεροπορική σύνδεση

Το αφιέρωμα επισημαίνει επίσης ότι η Σύρος ξεχωρίζει για τον αυθεντικό της χαρακτήρα, την κομψή αρχιτεκτονική και την πολιτιστική της ταυτότητα. Προσφέρει προσιτές αλλά και ποιοτικές επιλογές διαμονής, εστίασης και δραστηριοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ερμούπολη και τα γραφικά σοκάκια της Άνω Σύρου. Οι παραλίες του νησιού παραμένουν εύκολα προσβάσιμες και λιγότερο επιβαρυμένες από τον υπερτουρισμό.

Σε σύγκριση με άλλους δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων, η Σύρος διατηρεί ισορροπία ανάμεσα στην ποιότητα και το κόστος, προσφέροντας υψηλό value for money για τους επισκέπτες. Η λίστα του Travel And Tour World περιλαμβάνει επίσης τη Λευκάδα, τη Νάξο και τη Θάσο.

Από τις 15 Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία νέα αεροπορική σύνδεση μεταξύ Σύρου και Ηρακλείου Κρήτης, μέσω της Aegean Airlines. Η γραμμή θα λειτουργεί έως και τις 18 Σεπτεμβρίου, με δύο εβδομαδιαίες πτήσεις κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης και της διασύνδεσης του νησιού.

«Διπλή προτεραιότητα του Δήμου είναι η βελτίωση της προσβασιμότητάς και η ανάδειξη της ποιότητας του προορισμού. Η επίτευξη της νέας αεροπορικής γραμμής ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική του αεροδρομίου της Σύρου και υποστηρίζει την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, στόχος μας δεν είναι μόνο να προβάλλουμε τα χαρακτηριστικά του τόπου μας αλλά να αναδείξουμε αυτό που έχει την μεγαλύτερη αξία, δηλαδή το μεράκι, την αυθεντικότητα και τη μοναδικότητα των τουριστικών υπηρεσιών. Οι επαγγελματίες και κάτοικοι κάθε χρόνο προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους προκειμένου να προσφέρουν γνήσια ελληνική φιλοξενία και αυτή είναι μια διάσταση που ενισχύει την ταυτότητα μας», επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, Γιάννης Α. Βουτσίνος.