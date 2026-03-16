Η Σαράποβα βρέθηκε στο Crypto.com Arena σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς αγώνες της σεζόν, όπου οι Λέικερς νίκησαν τους Νάγκετς 127-125 στην παράταση χάρη σε buzzer beater του Σλοβένου σταρ στα 0,5 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Η εικόνα τους αμέσως έγινε viral, αναπαραγόμενη από λογαριασμούς του NBA και αθλητικά μέσα, καθώς η Σαράποβα δεν εμφανίζεται συχνά σε τόσο προβεβλημένα events μετά την αποχώρησή της από το τένις.

Σε ανάρτησή της, η Σαράποβα μίλησε για την πειθαρχία, την πίεση και τις απαιτήσεις του υψηλού επιπέδου μπροστά σε τόσο κοινό, τονίζοντας ότι διάλεξε το κατάλληλο παιχνίδι για να παρακολουθήσει από κοντά. Το σχόλιό της ταίριαζε απόλυτα με την απόδοση του Ντόντσιτς, που ολοκλήρωσε το ματς με 30 πόντους, 13 ασίστ και 11 ριμπάουντ, δηλαδή ένα triple double, κλειδώνοντας τη νίκη με το τελευταίο σουτ.

View this post on Instagram A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova)

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι ο Ντόντσιτς είχε ήδη έναν έμμεσο σύνδεσμο με τη Σαράποβα, αφού το 2025 αγόρασε το πρώην σπίτι της στο Manhattan Beach έναντι περίπου 25 εκατομμυρίων δολαρίων. Έτσι, η viral φωτογραφία έφερε κοντά δύο διάσημα πρόσωπα από διαφορετικά αθλήματα που είχαν ήδη κάποια σύνδεση εκτός γηπέδου.

Η Σαράποβα, σήμερα 38 ετών, παραμένει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες αθλήτριες του παγκόσμιου τένις, με πέντε Grand Slam τίτλους, και αποσύρθηκε επίσημα στις 26 Φεβρουαρίου 2020. Η σύντομη εμφάνισή της σε έναν αγώνα NBA ήταν αρκετή για να ξαναφέρει το όνομά της στην αθλητική επικαιρότητα, ειδικά σε μια βραδιά όπου ο Ντόντσιτς καθόρισε μόνος του το αποτέλεσμα.