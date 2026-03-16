Ο Στίβ Κερ έζησε μια ιδιαίτερη στιγμή στην καριέρα του, καθώς τιμήθηκε με Όσκαρ ως παραγωγός του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «All the Empty Rooms», προσθέτοντας μια ακόμη σπουδαία διάκριση στη γεμάτη τρόπαια πορεία του.

Με αυτή την επιτυχία, ο Κερ έγινε ο τέταρτος θρύλος του NBA που κατακτά το κορυφαίο κινηματογραφικό βραβείο. Πριν από εκείνον είχαν βραβευτεί ο Κόμπι Μπράιαντ το 2018 για την ταινία animation μικρού μήκους «Dear Basketball», καθώς και οι Σακίλ Ο’ Νιλ και Στέφεν Κάρι το 2022 ως παραγωγοί του ντοκιμαντέρ «The Queen of Basketball».

Το ντοκιμαντέρ που ξεχώρισε στα Academy Awards καταγράφει την επταετή προσπάθεια ενός δημοσιογράφου και ενός φωτογράφου να αποτυπώσουν τα άδεια κρεβάτια παιδιών που έχασαν τη ζωή τους σε μαζικές επιθέσεις σε σχολεία, μεταφέροντας ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα.

Ο Κερ τόνισε ότι επιθυμία του είναι το έργο να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, με στόχο να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη και να ενισχύσει τη συζήτηση γύρω από το σοβαρό αυτό ζήτημα.

Η κοινωνική πλευρά του Κερ

Πέρα από τις μεγάλες επιτυχίες του στο μπάσκετ, ο Κερ έχει ξεχωρίσει και για τη δημόσια κοινωνική του δράση. Ως παίκτης κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα στο NBA με τους Σικάγο Μπούλς και τους Σαν Αντόνιο Σπέρς, ενώ ως προπονητής οδήγησε τους Γουόριορς σε τέσσερις τίτλους.

Η έντονη κοινωνική του στάση επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από ένα τραγικό γεγονός της ζωής του. Το 1984, ο πατέρας του, Malcolm Kerr, καθηγητής στο American University of Beirut, δολοφονήθηκε από ενόπλους που συνδέονταν με οργάνωση με δεσμούς στη Hezbollah. Το γεγονός αυτό σημάδεψε βαθιά τον Κερ και διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τη δημόσια τοποθέτησή του σε κοινωνικά ζητήματα.