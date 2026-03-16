Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς παρουσίασαν, σε συνέντευξη Τύπου, την επικαιροποιημένη επιδημιολογική εικόνα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη χώρα. Παράλληλα, γνωστοποίησαν τις πρόσφατες πρωτοβουλίες ενίσχυσης του μηχανισμού αντιμετώπισης, το ειδικό σχέδιο δράσης για την περίοδο του Πάσχα και τα στοιχεία των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από τον Αύγουστο του 2024 έως τις 8 Μαρτίου 2026 έχουν καταγραφεί 2.128 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 2.636 εκτροφές και 484.135 θανατώσεις αιγοπροβάτων. Για το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 8 Μαρτίου 2026, εντοπίστηκαν 103 νέα κρούσματα, γεγονός που δείχνει ότι, παρά τη χειμερινή ύφεση, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ανταπόκρισης. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η ανάπτυξη 97 στρατιωτικών κτηνιάτρων σε 10 περιφέρειες, η συνδρομή εξουσιοδοτημένων ιδιωτών κτηνιάτρων με κάλυψη των αμοιβών τους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 49 έκτακτες προσλήψεις για την υποστήριξη των υπηρεσιών και των εργαστηρίων.

Παράλληλα, ενισχύεται το πλαίσιο μετακινήσεων, σε στενή συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., για την αποτροπή παράνομων μετακινήσεων. Εφαρμόζεται νέα ΚΥΑ που προβλέπει ταχύτερες αποζημιώσεις για τη θανάτωση ζώων και την απώλεια εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης στα μέτρα.

Σχέδιο δράσης για την περίοδο του Πάσχα

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο σχέδιο δράσης για το Πάσχα, με κεντρικό μήνυμα τη μηδενική χαλάρωση σε μετακινήσεις, σφαγές, απολυμάνσεις και ελέγχους. Στις ζώνες προστασίας, επιτήρησης και απαγόρευσης ισχύει καθολική απαγόρευση όλων των μετακινήσεων αιγοπροβάτων, ενώ οι μετακινήσεις προς σφαγή επιτρέπονται μόνο με έγκριση της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και μετά από δειγματοληψία σιέλου.

Το δίκτυο εργαστηρίων ενισχύεται με τη συμμετοχή του ΕΚΕΤΑ, ενώ ενεργοποιούνται σταθερά σημεία απολύμανσης σε κομβικές διαδρομές. Προωθείται στοχευμένη εκστρατεία ενημέρωσης και καλύπτονται λειτουργικές δαπάνες των περιφερειών σε περιοχές αυξημένου κινδύνου.

Εντατικοί έλεγχοι και αστυνομική συνεργασία

Η Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, πραγματοποίησε 38.244 ελέγχους από τις 14 Οκτωβρίου 2025 έως τις 11 Μαρτίου 2026. Κατά τη διάρκεια αυτών, βεβαιώθηκαν 76 παραβάσεις και έγιναν 75 συλλήψεις.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε παράνομες μετακινήσεις ζώων, διακίνηση ζωοτροφών από μολυσμένες εκτροφές, παράνομη διαχείριση νεκρών ζώων και μη επιτρεπόμενους εμβολιασμούς. Όλες οι δράσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συντονισμού του ΥΠΑΑΤ, των Περιφερειών και της ΕΛ.ΑΣ.

Το κρίσιμο δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου

Όπως επισημάνθηκε, το επόμενο δίμηνο, Μάρτιος και Απρίλιος 2026, θα είναι καθοριστικό για το αν η επιζωοτία θα παραμείνει σε ελεγχόμενη τροχιά. Η περίοδος του Πάσχα αυξάνει την επιχειρησιακή πίεση σε μεταφορές, σφαγές και ελέγχους, καθιστώντας αναγκαία την πλήρη εφαρμογή των μέτρων.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα μέτρα προστασίας και επιτήρησης στις προβλεπόμενες ζώνες θα ισχύουν έως τις 30 Απριλίου 2026, ενώ οι απαγορευμένες ζώνες θα διατηρηθούν έως τις 30 Ιουνίου 2026, εφόσον δεν προκύψουν νέα κρούσματα.

Δηλώσεις αρμοδίων

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε: «Το επόμενο δίμηνο, έως και το Πάσχα, είναι απολύτως κρίσιμο για την πορεία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη χώρα. Ενισχύουμε το πεδίο, αυστηροποιούμε την επιτήρηση, επιταχύνουμε τις αποζημιώσεις, επεκτείνουμε το δίκτυο των εργαστηρίων και εργαζόμαστε σε πλήρη συντονισμό με τις περιφέρειες και την Ελληνική Αστυνομία. Το μήνυμα είναι σαφές: καμία χαλάρωση, καμία ανοχή στην παρανομία, απόλυτη συμμόρφωση στα μέτρα, για να προστατεύσουμε το ζωικό κεφάλαιο, τους κτηνοτρόφους μας και την ελληνική κτηνοτροφία».

Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης, τόνισε: «Η επιδημιολογική εικόνα μπορεί να εμφανίζει μια εποχική ύφεση, όμως αυτό δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό. Αντίθετα, η περίοδος που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς οι αυξημένες μετακινήσεις, ενόψει Πάσχα, ανεβάζουν τον κίνδυνο διασποράς. Η αυστηρή βιοασφάλεια στις εκτροφές, η άμεση αναφορά κάθε ύποπτου περιστατικού και η πιστή εφαρμογή των περιορισμών είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να αποτραπεί νέα έξαρση».

Ο ταξίαρχος Ελευθέριος Χαρδαλιάς, γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας και Αστυνόμευσης/ΑΕΑ, σημείωσε: «Οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας είναι συνεχείς, στοχευμένοι και απολύτως συντονισμένοι με το ΥΠΑΑΤ και τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες. Από τον Οκτώβριο έως σήμερα, έχουν διενεργηθεί δεκάδες χιλιάδες έλεγχοι, με συλλήψεις και βεβαιωμένες παραβάσεις, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Ενόψει της περιόδου του Πάσχα, η επιτήρηση θα ενταθεί ακόμη περισσότερο. Δεν θα υπάρξει κανένα περιθώριο για παράνομες μετακινήσεις, παράνομη διακίνηση ή πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια προσπάθεια περιορισμού της νόσου».