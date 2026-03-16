Την τοποθέτηση του κ. Μιχάλη Μαυρόπουλου στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, ανακοίνωσε το Υπερταμείο.

Πρόκειται, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση «για ένα στέλεχος με περισσότερα από 25 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε μεγάλους οργανισμούς στους κλάδους των μεταφορών & logistics, του τουρισμού και της τεχνολογίας».

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαυρόπουλος διαθέτει μακρά πορεία σε κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες όπως η UPS, η TUI και η Hilton, έχοντας διατελέσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο κ. Μαυρόπουλος αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα στις 19 Μαρτίου 2026, ενώ ο Μάριος Τέμπος, μεταβατικές διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, θα παραμείνει στην επιχείρηση ως αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος.

Προηγούμενη εμπειρία

Ο κ. Μαυρόπουλος, προέρχεται από το Liknoss Group, έναν όμιλο travel technology στην περιοχή της Μεσογείου, όπου διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος και ηγήθηκε του στρατηγικού μετασχηματισμού του.

Στο παρελθόν υπήρξε Regional Director East Mediterranean στην TUI Destination Experiences, όπου ήταν υπεύθυνος για δραστηριότητες σε 15 χώρες με περισσότερους από 3.500 εργαζόμενους, ενώ διετέλεσε επίσης Managing Director της TUI Hellas, οδηγώντας την εταιρεία σε σημαντική επιχειρησιακή ανάκαμψη και ισχυρή ανάπτυξη.

Στην UPS ακολούθησε μια μακρά επαγγελματική πορεία, αναλαμβάνοντας διαδοχικά θέσεις αυξημένης ευθύνης και φτάνοντας στη θέση του Managing Director για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Στον ρόλο αυτό είχε την ευθύνη για δραστηριότητες σε πολλές χώρες, συμβάλλοντας καθοριστικά στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της διεθνούς του διαδρομής στη UPS, έχει εργαστεί επίσης στη Σαουδική Αραβία, στο Βέλγιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κ. Μαυρόπουλος είναι κάτοχος MBA από το University of Louisville στις ΗΠΑ, ενώ έχει παρακολουθήσει και το πρόγραμμα Global High Performance Leadership του IMD στη Λωζάνη.