Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού προανήγγειλε ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Όπως ανέφερε, το ποσό θα είναι «αρκετά πάνω από τα 880 ευρώ», χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το τελικό ύψος της αύξησης, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Ο υφυπουργός σημείωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ότι η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως θα εισηγηθεί τη σχετική πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 24 Μαρτίου. Επανέλαβε, παράλληλα, ότι στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027.

«Σε λίγες ημέρες θα έχουμε νέα αύξηση κατώτατου μισθού. Προφανώς δεν θα σας το πω τώρα, αλλά θα είναι πολύ πιο πάνω από τα 880 ευρώ. Ο στόχος είναι το 2027 να έχουμε 950 ευρώ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καραγκούνης.

Μείωση της ανεργίας και επαναφορά των τριετιών

Ο υφυπουργός Εργασίας τόνισε ότι η αύξηση των μισθών συνδέεται με τη βελτίωση των δεικτών της αγοράς εργασίας, επισημαίνοντας ότι η ανεργία έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα κατάφερε να περιορίσει την ανεργία από περίπου 18% σε περίπου 7%, εξέλιξη που επέτρεψε και το «ξεπάγωμα» των τριετιών, οι οποίες είχαν ανασταλεί τα προηγούμενα χρόνια.

«Η χώρα μας έχει μειώσει την ανεργία από το 18% κάτω από το 10%. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να το πετύχουν εδώ και χρόνια χωρίς αποτέλεσμα», σημείωσε ο κ. Καραγκούνης.

Μείωση κόστους για τις επιχειρήσεις

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το κατά πόσο μπορούν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν σε μεγαλύτερες αυξήσεις μισθών, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει το μη μισθολογικό κόστος για να τις διευκολύνει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν μειωθεί κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που, όπως είπε, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσφέρουν υψηλότερες αμοιβές στους εργαζόμενους.

«Η αύξηση των μισθών δεν παραγγέλνεται. Πρέπει οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και τα έσοδά τους. Γι’ αυτό μειώνουμε το μη μισθολογικό κόστος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κώστας Καραγκούνης πρόσθεσε ότι κάθε μείωση μισής μονάδας στις ασφαλιστικές εισφορές κοστίζει στον κρατικό προϋπολογισμό περίπου 300 εκατ. ευρώ, επισημαίνοντας την οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγονται τα μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας.

Τέλος, σημείωσε ότι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα έχει ήδη αυξηθεί και διαμορφώνεται περίπου στα 1.520 ευρώ, ενώ οκτώ στους δέκα εργαζόμενους απασχολούνται πλέον σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.