Τέσσερα άτομα έχουν προσαχθεί από τις αστυνομικές αρχές, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης των πυροβολισμών, για τον οποίο η προσαγωγή αναμένεται να μετατραπεί σε σύλληψη τις επόμενες ώρες.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης 3 Μαρτίου στη λεωφόρο Μαραθώνος, απέναντι από σούπερ μάρκετ, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοκίνητο με εμφανείς οπές από σφαίρες, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν ίχνη αίματος, ούτε μέσα στο όχημα ούτε στον χώρο στάθμευσης του καταστήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα φέρεται να ανήκει σε γυναίκα τουρκικής υπηκοότητας. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να σχετίζεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να αποτελεί συνέχεια της αντιπαράθεσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας.