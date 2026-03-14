Έκρηξη έγινε νωρίς σήμερα το πρωί (14/3) σε ένα εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ, με τη δήμαρχο της ολλανδικής πρωτεύουσας να περιγράφει το περιστατικό αυτό, ως μία σκόπιμη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας, μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Η έκρηξη προκάλεσε περιορισμένη καταστροφή, δήλωσε η δήμαρχος Φέμκε Χαλσέμα στο ANP.

Η αστυνομία εξετάζει βίντεο από κάμερες παρακολούθησης, που φαίνεται να δείχνουν το άτομο που πυροδότησε τη βόμβα.

Eβραϊκά σχολεία, συναγωγές και άλλοι θεσμοί σε όλο τον κόσμο έχουν αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας, μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν τον προηγούμενο μήνα.