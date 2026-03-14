Τα 65 του χρόνια συμπλήρωσε σήμερα ο προπονητής των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Νωρίς το πρωί η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε δημόσια ευχές για τον Βάσκο τεχνικό που έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές επιτυχίες του συλλόγου τα τελευταία χρόνια.

Υπό την καθοδήγησή του, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League, γράφοντας μια ιστορική σελίδα για τον σύλλογο. Στην πρώτη ολοκληρωμένη χρονιά του στον πάγκο, που συνέπεσε με τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου, οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του νταμπλ στην Ελλάδα, αλλά και στην επιστροφή της στο Champions League μετά από πέντε χρόνια.

Και τη φετινή σεζόν οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάζουν ανταγωνιστικό πρόσωπο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, φτάνοντας μέχρι τα playoffs και δείχνοντας σε αρκετά παιχνίδια πολύ καλή αγωνιστική εικόνα. Παράλληλα, στο πρωτάθλημα παραμένουν στη μάχη του τίτλου μαζί με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.

Λίγες ώρες αργότερα, η Σεβίλλη ανάρτησε επίσης μήνυμα για τα γενέθλιά του, γράφοντας:

«Χρόνια πολλά στον προπονητή μας που κατέκτησε το Europa League, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ!»