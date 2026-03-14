Άγρια συμπλοκή μεταξύ ατόμων σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο των Χανίων, στη διασταύρωση των οδών Κυδωνίας και Μαργουνίου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, από το επεισόδιο τραυματίστηκε ένας άνδρας στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή.