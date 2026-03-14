Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από αύριο, Κυριακή, στο Μετρό της Αθήνας, επηρεάζοντας τα βραδινά δρομολόγια της Γραμμής 2.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, το έργο αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο δίκτυο του Μετρό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι εργασίες συνεχίζονται από την Κυριακή 15 Μαρτίου στο τμήμα «Ομόνοια – Ακρόπολη», όπου θα ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τις νυχτερινές ώρες.

Από την Κυριακή 15/03 έως και τη Δευτέρα 23/03, οι σταθμοί «Ομόνοια» (Γραμμή 2), «Πανεπιστήμιο», «Σύνταγμα» (Γραμμή 2) και «Ακρόπολη» θα κλείνουν στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη λειτουργίας. Ο σταθμός «Σύνταγμα» θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 3 Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο, ενώ ο σταθμός «Ομόνοια» για τη Γραμμή 1 Κηφισιά – Πειραιάς.

Κατά τις ώρες των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2 θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Μεταξουργείο» και «Ελληνικό – Συγγρού Φιξ».

Τα τελευταία δρομολόγια

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν ως εξής:

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:25 (από Ομόνοια στις 21:36, από Πανεπιστήμιο στις 21:38, από Σύνταγμα στις 21:40, από Ακρόπολη στις 21:41).

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:20 (από Ακρόπολη στις 21:36, από Σύνταγμα στις 21:38, από Πανεπιστήμιο στις 21:39, από Ομόνοια στις 21:41).

Προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ16

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών στο τμήμα Μεταξουργείο – Συγγρού Φιξ, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί, από Κυριακή έως Πέμπτη (21:40 έως τη λήξη λειτουργίας του Μετρό), την προσωρινή γραμμή Χ16 με ονομασία «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ».

Στην κατεύθυνση Συγγρού Φιξ – Μεταξουργείο, η γραμμή θα πραγματοποιεί στάσεις στις: «ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ», «ΑΚΡΟΠΟΛΗ», «ΣΥΝΤΑΓΜΑ», «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (προσωρινή στάση επί της οδού Πανεπιστημίου μεταξύ Σίνα και Κοραή), «ΟΜΟΝΟΙΑ» και «ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (επί της Πλατείας Καραϊσκάκη μεταξύ Δηλιγιάννη και Αχιλλέως).

Στην κατεύθυνση Μεταξουργείο – Συγγρού Φιξ, οι στάσεις διαμορφώνονται ως εξής: «ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (Πλατεία Καραϊσκάκη), «ΟΜΟΝΟΙΑ», «ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ», «ΣΥΝΤΑΓΜΑ», «ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (επί της Βασιλίσσης Αμαλίας) και «ΦΙΞ» (επί της Καλλιρρόης στο ύψος του σταθμού ΤΡΑΜ).

«Κατανοούμε την αναστάτωση που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.