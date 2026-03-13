Στο νέο επεισόδιο του Football Talk των «Νέων» (κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 14:00) η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τρία βασικά θέματα που απασχολούν έντονα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η υπόθεση της ανανέωσης του Αγιούμπ Ελ Κααμπί με τον Ολυμπιακό, αλλά και οι ευρωπαϊκές νίκες που σημείωσαν ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ στις διοργανώσεις της UEFA.

Η ανανέωση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα των τελευταίων ημερών. Μια μέρα μετά την πολυαναμενόμενη ανανέωση του συμβολαίου του Μαροκινού υπεργκολτζή ο οποίος «έδεσε» για πάντα στο Λιμάνι, οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν να κινούνται στους… ρυθμούς του με τον Μαροκινό επιθετικό να ανακοινώνεται μέσα από ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό post στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον πρόεδρο της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη να τον ξεναγεί στο «ερυθρόλευκο» μουσείο.

Ο Ελ Κααμπί έχει εξελιχθεί σε βασικό σημείο αναφοράς στην επίθεση της ομάδας, με καθοριστικά γκολ και σημαντικές εμφανίσεις, ιδιαίτερα στα μεγάλα παιχνίδια. Η παραμονή του θεωρείται κίνηση που δείχνει τη διάθεση του συλλόγου να διατηρήσει τον βασικό κορμό της ομάδας.

Η ευρωπαϊκή πρόκληση για τον Παναθηναϊκό

Επιπρόσθετα, συζητείται και η ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού, ο οποίος συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στο UEFA Europa League, μετά την μεγάλη νίκη κόντρα στην Ρεάλ Μπέτις με 1-0. Οι «πράσινοι» προσπαθούν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους και να διατηρήσουν την καλή τους εικόνα στη διοργάνωση.

Ο θρίαμβος της ΑΕΚ στη Σλοβενία

Η συζήτηση ολοκληρώνεται με την πορεία της ΑΕΚ στο UEFA Conference League, μετά την νίκη κόντρα στη Τσέλιε με 0-4. Η «Ένωση» συνεχίζει την προσπάθειά της στη διοργάνωση, με στόχο να προχωρήσει όσο το δυνατόν πιο μακριά και να διατηρήσει την παρουσία της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Μπείτε εδώ στην εκπομπή για να σχολιάσετε και να «συζητήσετε» με τους ρεπόρτερ της εκπομπής Football Talk.