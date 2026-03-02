Ολυμπιακός – Πέρασε πρώτος με «διπλό» στις Σέρρες

Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία της ΑΕΚ και με σπουδαία νίκη 1-2 στην έδρα του Πανσερραϊκού ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, φτάνοντας τους 53 βαθμούς. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν αποφασισμένοι, επέβαλαν ρυθμό από το πρώτο ημίχρονο και βρήκαν δίχτυα με πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Το γρήγορο γκολ έδωσε αυτοπεποίθηση, το δεύτερο «κλείδωσε» σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα, ενώ παρά τη μείωση του σκορ από τους γηπεδούχους, η ομάδα διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμα μέχρι το φινάλε. Ο Ολυμπιακός δείχνει να βρίσκει σταθερότητα στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν και πλέον κρατά την τύχη στα χέρια του.

ΑΕΚ – Ισοπαλία με 20.000 στο πλευρό της

Η ΑΕΚ έμεινε στο 2-2 απέναντι στον Βόλο ΝΠΣ στο Πανθεσσαλικό, σε ένα παιχνίδι με ένταση, ρυθμό και δυνατές μονομαχίες. Περισσότεροι από 20.000 φίλοι της Ένωσης δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, ωστόσο η ομάδα δεν κατάφερε να «κλειδώσει» το αποτέλεσμα.

Η ΑΕΚ παραμένει στους 53 βαθμούς, όμως η απώλεια αυτή της στέρησε την πρωτιά και πλέον καλείται να αντιδράσει άμεσα ενόψει της τελικής ευθείας.

ΠΑΟΚ – Σταθερά στη διεκδίκηση, με ματς λιγότερο

Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 του Αστέρας Τρίπολης, δείχνοντας σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Με σωστή ανάπτυξη και πίεση από τα άκρα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε από νωρίς τον έλεγχο και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης.

Με 50 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο – αυτό που θα δώσει απέναντι στην Κηφισιά – ο ΠΑΟΚ παραμένει απολύτως μέσα στη μάχη του τίτλου. Το πρόγραμμα που ακολουθεί μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Παναθηναϊκός – Νίκη στο ντέρμπι με ένταση και συζητήσεις

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 του Άρη στη Λεωφόρο. Οι «πράσινοι» μπήκαν δυνατά, προηγήθηκαν νωρίς και έδειξαν αποφασιστικότητα, όμως το παιχνίδι σημαδεύτηκε από έντονες διαμαρτυρίες και συζήτηση γύρω από διαιτητικές αποφάσεις.

Η νίκη αυτή φέρνει τον Παναθηναϊκό στους 39 βαθμούς, όσους έχει και ο Λεβαδειακός, με τους «πράσινους» όμως να έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο – το εξ αναβολής απέναντι στον ΟΦΗ. Η μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αποκτά νέο ενδιαφέρον.