Οι ταινίες του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου μάς έχουν χαρίσει αμέτρητες στιγμές γέλιου και συγκίνησης. Το ταξίδι στα μέρη που γυρίστηκαν ολόκληρες παλιές ελληνικές ταινίες και σκηνές από αυτές μαθαίνοντας άγνωστες λεπτομέρειες.

Ο Χρήστος Παπαστεφάνου και η Life After Gravity μας μεταφέρουν, μέσω ενός μοναδικού βίντεο, στο σπίτι που γυρίστηκε μια από τις πια αγαπημένες ελληνικές ταινίες με τον Θανάση Βέγγο, το «Θανάση πάρε το όπλο σου».

Είναι ένα από τα πιο γνωστά σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου που βρίσκεται σε μια συνοικία στην Πετρούπολη. Μπορεί κανείς να δει με το πέρασμα των χρόνων τη διαφορά, όχι μόνο που άφησε ο χρόνος στο συγκεκριμένο κτίσμα, αλλά και στη συνοικία που έχει περισσότερα σπίτια σήμερα.

Η υπόθεση του «Θανάση πάρε το όπλο σου»

Η συγκεκριμένη ταινία είναι μία από τις δημοφιλέστερες ταινίες του Θανάση Βέγγου και ο χαρακτήρας που υποδύθηκε είναι το στυλ που επέλεξε Στη δεύτερη και πιο ώριμη φάση της καριέρας του. Είναι επίσης μία από τις πιο διακεκριμένες του Ντίνου Κατσουρίδη. Επίσης, η ταινία, έχει αποσπάσει και 2 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, το 1972. Ένας αεικίνητος και καλοσυνάτος ιδιοκτήτης φορτηγού το οποίο ακόμα χρωστάει, ο Θανάσης (Θανάσης Βέγγος), έχει στο κεφάλι του μια ανύπαντρη αδελφή. Έτσι για να μπορέσει να την προλάβει όλες τις υποχρεώσεις του, τρέχει νυχθημερόν. Είναι, ωστόσο, υποχρεώσεις που όλο και μεγαλώνουν. Κι αυτό γιατί αναγκάζεται να δανειστεί από το αφεντικό του, τον κυρ-Αποστόλη, για να προικίσει την αδελφή του με ένα σπιτάκι. Έτσι θα μπορέσει επιτέλους να παντρευτεί τον αγαπημένο της. Μια μέρα, ο Θανάσης καλείται να μεταφέρει τα έπιπλα μιας κοπέλας που την πέταξαν στο δρόμο. Τότε βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πτυχή της καθημερινής απανθρωπιάς.

Στη συνέχεια τρέχει και δεν φτάνει, καθώς θα βρεθεί μπροστά σε απίστευτες καταστάσεις που υπερβαίνουν κάθε λογική, όπως σ’ ένα σουρεαλιστικό πεδίο μάχης όπου όλοι βάλλουν με μανία εναντίον όλων, για ακατανόητους λόγους. Έτσι είναι σήμερα το σπίτι που γυρίστηκε η ταινία στην Πετρούπολη. Το θρυλικό σπίτι που έγιναν, λοιπόν, τα γυρίσματα της συγκεκριμένης ελληνικής ταινίας βρίσκεται στην Πετρούπολη της Αττικής. Συγκεκριμένα είναι στην οδό Καββαδία. Από την εικόνα που μας δίνει το Google Maps βλέπουμε ότι μοιάζει σαν να έγιναν τα γυρίσματα απλώς μερικά χρόνια πριν. Θαρρείς και απλά έχει φύγει μόνο το χρώμα από τις πόρτες και τα παράθυρα. Βλέποντάς το σου έρχεται στο νου ο αεικίνητος Θανάσης Βέγγος που τρέχει να τα προλάβει όλα. Το ευτυχές είναι ότι πολλά από τα σπίτια ή τα κτίρια που γυρίστηκαν παλιές ελληνικές ταινίες υπάρχουν ακόμη φέρνοντας στο μυαλό μας όμορφες αναμνήσεις.