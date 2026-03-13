Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 55χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ύστερα από καταγγελία για βιασμό και απόπειρα βιασμού σε βάρος 52χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άμεση Δράση ειδοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, μετά την καταγγελία της γυναίκας ότι ο 55χρονος εισέβαλε βίαια στο διαμέρισμά της και αποπειράθηκε να τη βιάσει. Η 52χρονη αντέδρασε και κατάφερε να τον κλειδώσει μέσα στο σπίτι, έως ότου φτάσουν οι αστυνομικοί στο σημείο.

Όπως κατήγγειλε η γυναίκα, ο ίδιος άνδρας φέρεται να την είχε βιάσει λίγα 24ωρα νωρίτερα, μέσα στο ίδιο διαμέρισμα, απειλώντας την να μην αναφέρει το περιστατικό στις αρχές.

Ο 55χρονος, αλβανικής καταγωγής, οδηγήθηκε στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης.