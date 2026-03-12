Η παράταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα φέρει περισσότερα βάσανα στους πληθυσμούς της περιοχής, θα επιφέρει τεράστιες οικονομικές απώλειες και θα υπονομεύσει περαιτέρω την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα, δήλωσε σήμερα ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Ο Γι έκανε τις δηλώσεις αυτές σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι και ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός στην περιοχή.

«Όλες οι πλευρές θα πρέπει να παροτρύνουν τα εμπλεκόμενα μέρη να πατήσουν το “κουμπί στοπ” των στρατιωτικών επιχειρήσεων το συντομότερο δυνατό για να αποτρέψουν την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης», δήλωσε ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας.