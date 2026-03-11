Το όνομα της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μάντσεστερ Σίτι έχει ακουστεί πολλές φορές στα αυτιά μας. Το ζευγάρι αυτό είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα στις κληρωτίδες του UEFA Champions League. Ο αριθμός των αγώνων που έχουν αναμετρηθεί μεταξύ τους τα τελευταία χρόνια, σίγουρα είναι εξωπραγματικός. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο.

Οι 13 φορές που έχουν συναντηθεί από το 2020 και μετέπειτα, σίγουρα είναι κάτι το ασυνήθιστο

Πρώτη συνάντηση τη σεζόν 2019-20, για τη φάση των «16» του Champions League. Η Μάντσεστερ Σίτι περνάει από το Μπερναμπέου με 2-1 και στο δεύτερο παιχνίδι νικά με το ίδιο σκορ και προκρίθηκε στα προημιτελικά.

2021-22 (ημιτελικά): Με ματσάρα στο «Έτιχαντ» η Σίτι νικάει 4-3, αλλά η Ρεάλ με «θρυλική» ανατροπή στη ρεβάνς σε δύο λεπτά (90′, 90+1 Ροντρίγκο) στέλνει το παιχνίδι στην παράταση (2-1 κ.δ). Το τελειωτικό χτύπημα ήταν από τον Μπενζεμά, κάνοντας το 3-1 και στέλνοντας τη «βασίλισσα» στον τελικό, όπου και το κατέκτησε.

2022-23 (ημιτελικά): Ισόπαλο το πρώτο παιχνίδι 1-1 στην Ισπανία, αλλά στο δεύτερο δείχνει τη δυναμική της η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Το εμφατικό 4-0 μιλάει από μόνο του. Πήρε την εκδίκηση και σήκωσε για πρώτη φορά το βαρύτιμο τρόπαιο.

2023-24 (προημιτελικά): Το τελικό 3-3 στο Μπερναμπέου δείχνει ότι οι ομάδες θα παλέψουν μέχρι τελικής πτώσης. Η Ρεάλ Μαδρίτης πήγε το παιχνίδι στην παράταση (1-1 κ.δ.) και αργότερα αναδείχτηκε νικήτρια στα πέναλτι με 4-3. Με τη σειρά της πήρε την εκδίκηση από την προηγούμενη χρονιά και σήκωσε στον ουρανό το 15ο τρόπαιο.

2024-25 (Play-Off, φάση των 32): Η υπεροχή της ομάδας του τότε προπονητή Τσάμπι Αλόνσο ήταν εμφανή, 3-2 εκτός και 3-1 εντός έδρας (συνολικό 6-3) πέρασε στους «16» του Champions League. Όμως στη συνέχεια αποκλείστηκε από την εξαιρετική Άρσεναλ.

2025-26: (League Phase, Champions League): Η Μάντσεστερ Σίτι επικρατεί με σκορ 2-1 και παίρνει άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Αυτή τη φορά φυσικά σε μονό παιχνίδι.

Η τρομερή παράδοση που στέλνει τις περισσότερες φορές τον νικητή και τροπαιούχο στο τέλος

Σεζόν 2021-22: Πρόκριση Ρεάλ Μαδρίτης, 1-0 στον τελικό απέναντι στη Λίβερπουλ .

Σεζόν 2022-23: Πρόκριση Μάντσεστερ Σίτι, 1-0 στον τελικό απέναντι στην Ίντερ.

Σεζόν 2023-24: Πρόκριση Ρεάλ Μαδρίτης, 2-0 στον τελικό απέναντι στη Ντόρτμουντ.

Απολογισμός: 5 νίκες η Σίτι, 3 νίκες η Ρεάλ και 3 ισοπαλίες.

Εκτός από την αποψινή τιτανομαχία, υπάρχει φυσικά και η μεταξύ τους ρεβάνς στις 17/3 στο «Έτιχαντ» στις 22:00.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα ματς είναι από το 2019-20 και μετέπειτα, στη μόνιμη κόντρα των δύο μεγαθήριων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Βαγγέλης Αλεξανδρής