Παρά την αξιοσημείωτη βελτίωση της αγοράς εργασίας τα τελευταία χρόνια, η Ισπανία εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο «παραγωγό» ανεργίας στην ευρωζώνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, περίπου το 23% των ανέργων στην ευρωζώνη προέρχεται από την Ισπανία, παρότι η χώρα αντιπροσωπεύει μόλις το 13% των εργαζομένων της νομισματικής ένωσης.

Το παράδοξο αυτό φαινόμενο υπογραμμίζει το διαχρονικό πρόβλημα της ισπανικής οικονομίας: τη μεγάλη απόσταση που εξακολουθεί να τη χωρίζει από τις υπόλοιπες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες όσον αφορά την ανεργία. Παρά τη σημαντική δημιουργία θέσεων εργασίας τα τελευταία χρόνια και την αποκλιμάκωση της ανεργίας κάτω από το 10%, το ισπανικό εργατικό δυναμικό εξακολουθεί να εμφανίζει δυσανάλογα υψηλό αριθμό ανέργων σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας.

Σε επίπεδο απασχόλησης, η κατανομή στην ευρωζώνη αντανακλά σε μεγάλο βαθμό το δημογραφικό και οικονομικό βάρος κάθε χώρας. Η Γερμανία συγκεντρώνει περίπου το 25,4% των εργαζομένων της ευρωζώνης, ενώ η Γαλλία αντιπροσωπεύει το 17,8% και η Ιταλία το 14,7%. Η Ισπανία ακολουθεί με περίπου 13,5%, ποσοστό συμβατό με το μέγεθος του πληθυσμού και της οικονομίας της.

Η εικόνα αλλάζει δραματικά όταν εξετάζεται η ανεργία. Η Ισπανία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μερίδιο ανέργων στην ευρωζώνη με περίπου 23% του συνόλου. Ακολουθεί πολύ κοντά η Γαλλία με 22,7%, ενώ σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα βρίσκονται η Γερμανία με 15,4% και η Ιταλία με 14%.

Παρότι και οι τέσσερις χώρες διαθέτουν μεγάλες οικονομίες και πληθυσμούς, η σύγκριση αναδεικνύει το ιδιαίτερο βάρος της ισπανικής ανεργίας στο συνολικό ευρωπαϊκό εργατικό τοπίο.

Η κρίση του 2008

Η σημερινή εικόνα έχει βαθιές ρίζες στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Πριν από την κρίση, η Ισπανία δεν είχε το μεγαλύτερο μερίδιο ανέργων στην ευρωζώνη. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η χώρα κατέγραφε λιγότερους ανέργους από τη Γερμανία, τη Γαλλία ή την Ιταλία.

Η κατάσταση άλλαξε δραματικά μετά την κατάρρευση της αγοράς ακινήτων και τη βαθιά ύφεση που ακολούθησε. Η ανεργία εκτινάχθηκε σε επίπεδα-ρεκόρ, φτάνοντας σε σημείο ώστε σχεδόν το 30% των ανέργων της ευρωζώνης να βρίσκεται στην Ισπανία. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε βασικό λόγο για τον οποίο οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πίεσαν διαδοχικές ισπανικές κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας.

Από το 2020 και μετά, η ισπανική αγορά εργασίας έχει παρουσιάσει σημαντική ανάκαμψη. Η ανεργία έχει μειωθεί αισθητά, ενώ η δημιουργία θέσεων εργασίας υπήρξε ταχύτερη σε σύγκριση με πολλές άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν ήταν αρκετή για να αποκαταστήσει πλήρως τη θέση της χώρας σε σχέση με τους ευρωπαίους εταίρους της. Η ευρωζώνη συνολικά κατάφερε να μειώσει την ανεργία ταχύτερα από την Ισπανία, γεγονός που διατηρεί το ισπανικό ποσοστό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η μέση ανεργία στις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης κινείται περίπου στο 7,8%, περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το ισπανικό επίπεδο.

Διαφορετική πορεία στον ευρωπαϊκό Νότο

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφορετική πορεία που ακολουθεί η Ιταλία. Η χώρα έχει μειώσει σημαντικά το μερίδιό της στη συνολική ανεργία της ευρωζώνης, ενώ η ανεργία της έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Αυτή η εξέλιξη έχει οδηγήσει ορισμένους αναλυτές να υποστηρίζουν ότι οι οικονομίες του ευρωπαϊκού Νότου διαχειρίζονται καλύτερα τις οικονομικές αβεβαιότητες που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, ιδίως μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, η περίπτωση της Ισπανίας δείχνει ότι αυτή η διαπίστωση δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό για όλες τις χώρες.

Η υψηλή ανεργία στην Ισπανία δεν αποτελεί μόνο εθνικό ζήτημα αλλά και πρόβλημα για τη συνολική οικονομική σταθερότητα της ευρωζώνης. Η μεγάλη συγκέντρωση ανέργων σε μία χώρα δημιουργεί πιέσεις στα δημόσια οικονομικά, καθώς αυξάνονται οι κοινωνικές δαπάνες και τα επιδόματα ανεργίας.

Το φαινόμενο αυτό είχε ήδη γίνει εμφανές κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους του 2010, όταν τα υψηλά επίπεδα ανεργίας συνέβαλαν στην αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

Οι μεταρρυθμίσεις και η επόμενη κρίση

Η Κομισιόν έχει επανειλημμένα προτείνει μεταρρυθμίσεις που θα ενθαρρύνουν πιο σταθερές μορφές απασχόλησης και πιο αποτελεσματικές πολιτικές επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Η ισπανική κυβέρνηση υιοθέτησε σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, με τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας το 2021 και τη νέα νομοθεσία για την απασχόληση το 2023. Ωστόσο, το πραγματικό τεστ για τις αλλαγές αυτές θα έρθει σε μια μελλοντική οικονομική ύφεση.

Το βασικό ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι αν η Ισπανία θα μπορέσει, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, να αντιμετωπίσει μια νέα κρίση χωρίς να εκτοξευθεί ξανά η ανεργία σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.