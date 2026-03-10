Σε μια εξέλιξη με σημαντικές πολιτικές και στρατηγικές προεκτάσεις για την Κεντρική Αμερική, η Γουατεμάλα ανακοίνωσε την άρση του στρατιωτικού εμπάργκο που είχε επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από σχεδόν πενήντα χρόνια, ανοίγοντας τον δρόμο για την αγορά όπλων, αεροσκαφών και εξειδικευμένου στρατιωτικού εξοπλισμού απευθείας από την αμερικανική αγορά. Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο για τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών και εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.

Η απαγόρευση είχε επιβληθεί το 1977 από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, στον απόηχο σοβαρών καταγγελιών για συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου που συγκλόνισε τη Γουατεμάλα από το 1960 έως το 1996. Η σύγκρουση αυτή, μία από τις πιο αιματηρές στη Λατινική Αμερική του 20ού αιώνα, προκάλεσε σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών περίπου 200.000 νεκρούς και εξαφανισμένους, ενώ άφησε βαθιά τραύματα στην κοινωνία της χώρας.

Παρά την ύπαρξη του εμπάργκο για δεκαετίες, η συνεργασία μεταξύ της Γουατεμάλα και των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της ασφάλειας δεν σταμάτησε ποτέ πλήρως. Η Ουάσιγκτον συνέχισε να παρέχει εξοπλισμό και τεχνική υποστήριξη κυρίως στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για την καταπολέμηση του διεθνούς εμπορίου ναρκωτικών και της διασυνοριακής εγκληματικότητας, που αποτελούν σοβαρές απειλές για την περιοχή.

Η επίσημη ανακοίνωση για την άρση της απαγόρευσης έγινε από τον υπουργό Άμυνας της χώρας, Henry Sáenz, σε κοινή εμφάνιση με τον πρόεδρο Bernardo Arévalo. Όπως τόνισε, η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ενίσχυσης της εμπιστοσύνης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η άρση του εμπάργκο επιτρέπει πλέον στη χώρα να προχωρήσει σε απευθείας διακρατικές συμφωνίες αγοράς στρατιωτικού εξοπλισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτό. Η δυνατότητα αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων της Γουατεμάλας, οι οποίες επιδιώκουν να ενισχύσουν τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες.

Ήδη η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την προμήθεια στρατιωτικών αεροσκαφών, πυρομαχικών και εξοπλισμού ειδικά σχεδιασμένου για επιχειρήσεις νυχτερινής δράσης. Ο εξοπλισμός αυτός εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη επιτήρηση των συνόρων και στην αντιμετώπιση οργανωμένων εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Ο υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι η χώρα θα μπορεί πλέον να προμηθεύεται στρατιωτικό εξοπλισμό από την «πιο εξελιγμένη αγορά στον κόσμο», αναφερόμενος στην αμερικανική αμυντική βιομηχανία. Για το 2026, ο στρατιωτικός προϋπολογισμός της Γουατεμάλας για αγορές οπλισμού και εξοπλισμού ανέρχεται σε περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια.

Μέχρι σήμερα οι βασικοί προμηθευτές οπλικών συστημάτων για τον στρατό της χώρας ήταν το Ισραήλ και η Κολομβία, χώρες με τις οποίες η Γουατεμάλα διατηρεί στενή στρατιωτική συνεργασία. Η δυνατότητα προμήθειας εξοπλισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιο προμηθευτών και να προσφέρει πρόσβαση σε πιο προηγμένες τεχνολογίες.

Η άρση του εμπάργκο δεν προέκυψε μέσω μιας απλής πολιτικής απόφασης ή ενός επίσημου εγγράφου, αλλά μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης και συμμόρφωσης με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που είχαν τεθεί από την αμερικανική πλευρά. Οι προϋποθέσεις αυτές συνδέονται κυρίως με τη διασφάλιση του δημοκρατικού ελέγχου επί των ενόπλων δυνάμεων και την αποφυγή πολιτικής εμπλοκής του στρατού.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της κυβέρνησης, βασικό κριτήριο για την αλλαγή της στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν η διαβεβαίωση ότι ο στρατός της χώρας λειτουργεί πλέον υπό την καθοδήγηση ενός δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου και δεν εξυπηρετεί πολιτικά ή ιδεολογικά συμφέροντα. Επιπλέον, οι στρατιωτικές δυνάμεις της Γουατεμάλας δεν συμμετέχουν πλέον σε εσωτερικές ένοπλες συγκρούσεις, όπως συνέβαινε κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου.

Η σημερινή αποστολή τους επικεντρώνεται κυρίως στην προστασία των συνόρων και στην αντιμετώπιση διακρατικών απειλών, όπως το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, η παράνομη διακίνηση όπλων και η δράση οργανωμένων εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την περιοχή της Κεντρικής Αμερικής.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά και τη γενικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης του προέδρου Bernardo Arévalo να ενισχύσει τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας και να αποκαταστήσει τις σχέσεις με βασικούς διεθνείς εταίρους. Παράλληλα, εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την ενίσχυση της ασφάλειας και της κρατικής παρουσίας σε περιοχές που επηρεάζονται από την εγκληματικότητα και το λαθρεμπόριο.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η αποκατάσταση της πλήρους στρατιωτικής συνεργασίας με τη Γουατεμάλα θεωρείται σημαντική για τη σταθερότητα της περιοχής, καθώς η χώρα αποτελεί κρίσιμο κρίκο στη διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών από τη Νότια Αμερική προς τη Βόρεια Αμερική. Η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του στρατού της Γουατεμάλας εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην καλύτερη επιτήρηση των συνόρων και στην καταπολέμηση των διεθνών εγκληματικών δικτύων.

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να προκαλέσει και συζητήσεις στο εσωτερικό της χώρας αλλά και διεθνώς, καθώς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά τον ρόλο των ενόπλων δυνάμεων. Για πολλούς αναλυτές, η άρση του εμπάργκο αποτελεί μεν ένδειξη εμπιστοσύνης προς το σημερινό πολιτικό σύστημα της Γουατεμάλας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και αυξημένες προσδοκίες για τη διατήρηση της δημοκρατικής εποπτείας και της διαφάνειας στη λειτουργία του στρατού.

Σε κάθε περίπτωση, η νέα πραγματικότητα σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή στις σχέσεις της Γουατεμάλας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αναμένεται να επηρεάσει τις ισορροπίες ασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή της Κεντρικής Αμερικής τα επόμενα χρόνια.