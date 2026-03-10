«Για τρεις και πλέον δεκαετίες ο θεσμός των Χρυσών Σκούφων, που τιμά την παράδοση, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, έχει καταφέρει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την υψηλή γαστρονομία στη χώρα μας», τόνισε η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη στην τελετή απονομής των «Χρυσών Σκούφων 2026».

«Οι σημερινοί βραβευθέντες και όλοι όσοι εργάζονται καθημερινά με πάθος, φαντασία και επαγγελματισμό στον χώρο της εστίασης τιμούν με το έργο τους την ελληνική γαστρονομία και συμβάλλουν ώστε η Ελλάδα να ξεχωρίζει ως προορισμός που εμπνέει, γοητεύει και προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες», υπογράμμισε η Υπουργός κατά τον χαιρετισμό της.

Όπως σημείωσε, «στο Υπουργείο Τουρισμού αναγνωρίζουμε τη γαστρονομία και την οινική παραγωγή ως βασικούς πυλώνες της τουριστικής εμπειρίας και ως δομικά στοιχεία της ταυτότητας και της ελκυστικότητας των ελληνικών προορισμών. Οι σύγχρονοι ταξιδιώτες αναζητούν άλλωστε την αυθεντική γνωριμία με τον τόπο μας, γεύσεις που αφηγούνται ιστορίες και προϊόντα που φέρουν την παράδοση κάθε περιοχής. Αναζητούν και τη γνωριμία με το έργο των δημιουργών που μετατρέπουν αυτό το πολύτιμο κεφάλαιο σε προτάσεις υψηλού επιπέδου.»

Στόχος -όπως είπε κλείνοντας – είναι ο εμπλουτισμός και η διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς και η διάχυση του τουρισμού σε όλη τη χώρα και καθόλη τη διάρκεια του έτους.