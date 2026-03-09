Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση Epic Fury «μία από τις πιο σύνθετες και εντυπωσιακές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ», προσθέτοντας πως είναι μια «βραχυπρόθεσμη εκδρομή».

Μιλώντας σε μια συνάντηση των Ρεπουμπλικάνων του Κογκρέσου, είπε πόσο πολύ του αρέσει το όνομα, «ακόμα περισσότερο από το Midnight Hammer, όπου εξουδετερώσαμε το πυρηνικό δυναμικό [του Ιράν]».

«Ήταν μια μεγάλη μέρα, γιατί αν δεν το είχαμε κάνει αυτό, θα είχαν αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσα σε δύο εβδομάδες και νομίζω ότι θα βρισκόμασταν σε μια πολύ διαφορετική κατάσταση», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί – χωρίς αποδείξεις – ότι η Τεχεράνη είχε αρχίσει να ξαναχτίζει το πυρηνικό πρόγραμμα που, όπως ισχυριζόταν, είχε «εξαλειφθεί» από τις αμερικανικές επιθέσεις τον Ιούνιο του περασμένου έτους. Χρησιμοποίησε αυτόν τον ισχυρισμό ως δικαιολογία για να ξεκινήσει κοινές επιθέσεις με το Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης πριν από δέκα ημέρες.

«Ο κόσμος μας σέβεται τώρα περισσότερο από ό,τι μας έχει σεβαστεί ποτέ», είπε ο Τραμπ, επαινώντας τον αμερικανικό στρατό ως «στρατό που δεν υπάρχει όμοιός του».