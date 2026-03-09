Ανακοινώθηκαν τα ζευγάρια των προημιτελικών του FA Cup και η αλήθεια είναι πως ο ένας αγώνας ξεχωρίζει ανάμεσα σε αυτούς τους τέσσερις, με τη Λίβερπουλ να κληρώνεται με τη Μάντσεστερ Σίτι για μία θέση στον τελικό του Γουέμπλεϊ στις 16 Μαΐου.

Ο αγώνας της Γουέστ Χαμ με τη Μπρέντφορντ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, όμως οι δύο ομάδες ξέρουν ήδη τον επόμενο αντίπαλό τους σε περίπτωση πρόκρισης.

Τα προημιτελικά του Fa Cup:

Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ

Σαουθάμπτον – Άρσεναλ

Πορτ Βέιλ – Τσέλσι

Γούεστ Χαμ/Μπρέντφορντ – Λιντς