Ανακοινώθηκαν τα ζευγάρια των προημιτελικών του FA Cup και η αλήθεια είναι πως ο ένας αγώνας ξεχωρίζει ανάμεσα σε αυτούς τους τέσσερις, με τη Λίβερπουλ να κληρώνεται με τη Μάντσεστερ Σίτι για μία θέση στον τελικό του Γουέμπλεϊ στις 16 Μαΐου.
Ο αγώνας της Γουέστ Χαμ με τη Μπρέντφορντ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, όμως οι δύο ομάδες ξέρουν ήδη τον επόμενο αντίπαλό τους σε περίπτωση πρόκρισης.
Τα προημιτελικά του Fa Cup:
Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ
Σαουθάμπτον – Άρσεναλ
Πορτ Βέιλ – Τσέλσι
Γούεστ Χαμ/Μπρέντφορντ – Λιντς