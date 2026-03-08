H 17η Οκτωβρίου είναι μία μέρα που θα μείνει χαραγμένη στο ημερολόγιο του Μιχάλη Βοριαζίδη.

Σε μία περίοδο που ακόμα… πετάει στα ουράνια για τη μεταγραφή του στον Άρη και παράλληλα βλέπει τον Μανόλο Χιμένεθ να του εμπιστεύεται χρόνο συμμετοχής, τα πάντα… γκρεμίστηκαν όταν ήχησαν στα αυτιά του τα άσχημα μαντάτα.

Η «κακιά αρρώστια» αποτελεί σοκ σε κάθε ηλικία. Πόσο μάλλον για τα 20χρονο παιχνίδι που είναι στα… ντουζένια του και βιώνει ένα μεγάλο βήμα στην ποδοσφαιρική καριέρα του.

Η εξεργασία με την οποία διαγνώστηκε ο Βοριαζίδης στα γεννητικά οργάνα, αμέσως τον θέτει εκτός έδρας και τον φέρνει αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του.

Λίγο πριν περάσει την πόρτα του χειρουργείου, χειροκροτείται από όλο το «Κλεάνθης Βικελίδης» στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Και μία μερά μετά, ξεκινάει ένα δίμηνο με απαιτητικές θεραπείες που τον δοκίμασαν. Άφησε την μπάλα στην άκρη, κούρεψε τα μαλλιά του και βίωσε μία δοκιμασία που έχει λυγίσει ακόμα και τους πιο δυνατούς χαρακτήρες. Οχι όμως τον «Βόρια» -όπως τον αποκαλούν στην ομάδα- ο οποίος νίκησε το κακό, στάθηκε όρθιος και στις 12 Δεκεμβρίου σκόρπισε χαμόγελα στο Ρύσιο με την επιστροφή του στις προπονήσεις.

Ο Μιχάλης ήταν ήδη νικητής της ζωής και αυτός δεν θα του το πάρει ποτέ κανένας. Ηταν παλικάρι στα δύσκολα, με τεράστιο ψυχικό σθένος και οδηγούμενος από την δύναμη που δεν γνώριζε ακόμα ότι έχει μέσα του. Μαζί φυσικά με την… τρέλα του για τη μπάλα. Να γυρίσει σε αυτή, να την κλωτσήσει ξανά.

Δύο μήνες μετά άρχισε να μπαίνει ξανά στις αποστολές και χθες έζησε αυτό που περίμενε μήνες ολόκληρους… Την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, καταχειροκροτούμενος από το «Βικελίδης» σε μία συγκινητική στιγμή που δεν θα ξεχάσει ποτέ στην καριέρα του. Μία στιγμή που έφερε χαμόγελα στα πρόσωπα των Αρειανών, ξεχνώντας για λίγο το σοκ που βίωναν βλέποντας τον Άρη να μην κερδίσει τον Ατρόμητο έχοντας χάσει δύο πέναλτι.

Έτσι είναι όπως το ποδόσφαιρο… Και πάντα θα είναι το δεύτερο πιο ωραία πράγμα στις ζωές όλων, μετά την υγεία. Εκεί δίνονται οι μεγαλύτερες μάχες. Και ο Βοριαζίδης…έσκισε στη δική του!